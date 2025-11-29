Prime Video es una plataforma de streaming especializada en entretenimiento, con miles de series y películas exclusivas. Tiene contenido original global y local, dependiendo la región en la que te encuentres. A continuación, traemos como recomendación una comedia policial que no te puedes perder.
Prime Video y la comedia de ocho episodios que se convertirá en tu próxima serie favorita
Si quieres ver una serie que combina acción, sátira social y humor irreverente, Prime Video tiene una opción ideal para ti
Los usuarios de Prime Video tienen la posibilidad de acceder a contenido de alta calidad. Además, tienen la posibilidad de descargar las series y películas para verlas sin conexión, en cualquier momento, ya sea para ver un capítulo o hacer una maratón de episodios.
Harina, el teniente vs el cancelador es una serie de comedia policial original de México. Es una sátira de asesinos en serie que estrenó su primera temporada con ocho episodios en 2022. Luego, un año más tarde lanzó una segunda parte. Aquí te contamos todos los detalles.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"El Teniente y Ramírez se enfrentan a un “asesino serial”, cuyo objetivo es acabar con todos los influencers. Tratarán de atrapar al criminal, batallando al mismo tiempo con el sistema judicial mexicano", revela Prime Video.
La serie gira en torno a la historia del "teniente harina", un personaje que se volvió viral por un sketch de Backdoor. El protagonista es un policía exagerado, impulsivo y torpe, cuyo comportamiento lo mete en problemas tanto con sus colegas como con la prensa. Su personalidad absurda y sus métodos poco convencionales generan situaciones cómicas mientras intenta demostrar que es un gran detective.
La trama gira en torno a un nuevo enemigo: el Cancelador, un misterioso criminal que utiliza las redes sociales para exponer y cancelar públicamente a personas influyentes, generando caos mediático. Harina y su inseparable compañera, la oficial Ramírez, deben investigar estos ataques digitales y enfrentar casos que mezclan crimen, cultura de internet y humor satírico. La serie parodia el mundo de la cancelación, los influencers y la opinión pública moderna.
A lo largo de la historia, la dupla policiaca se ve obligada a trabajar bajo presión mientras lidia con su mala reputación, la falta de recursos y su propia ineptitud. La serie combina acción, sátira social y humor irreverente para mostrar cómo Harina intenta, a su manera, atrapar al Cancelador y recuperar credibilidad, aunque sus planes rara vez salen como él espera.
Tráiler
Elenco
- Memo Villegas
- Luis Fernando Peña
- Verónica Bravo
- Dagoberto Gama
- Luz Aldán
- Daniel Garcia