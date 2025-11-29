Prime Video y la comedia de ocho episodios que se convertirá en tu próxima serie favorita

harina Harina, el teniente vs el cancelador es una serie mexicana.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"El Teniente y Ramírez se enfrentan a un “asesino serial”, cuyo objetivo es acabar con todos los influencers. Tratarán de atrapar al criminal, batallando al mismo tiempo con el sistema judicial mexicano", revela Prime Video.

La serie gira en torno a la historia del "teniente harina", un personaje que se volvió viral por un sketch de Backdoor. El protagonista es un policía exagerado, impulsivo y torpe, cuyo comportamiento lo mete en problemas tanto con sus colegas como con la prensa. Su personalidad absurda y sus métodos poco convencionales generan situaciones cómicas mientras intenta demostrar que es un gran detective.

serie harina Esta serie combina humor, sátira y casos policiales.

La trama gira en torno a un nuevo enemigo: el Cancelador, un misterioso criminal que utiliza las redes sociales para exponer y cancelar públicamente a personas influyentes, generando caos mediático. Harina y su inseparable compañera, la oficial Ramírez, deben investigar estos ataques digitales y enfrentar casos que mezclan crimen, cultura de internet y humor satírico. La serie parodia el mundo de la cancelación, los influencers y la opinión pública moderna.

A lo largo de la historia, la dupla policiaca se ve obligada a trabajar bajo presión mientras lidia con su mala reputación, la falta de recursos y su propia ineptitud. La serie combina acción, sátira social y humor irreverente para mostrar cómo Harina intenta, a su manera, atrapar al Cancelador y recuperar credibilidad, aunque sus planes rara vez salen como él espera.

Tráiler

Embed - Harina, El Teniente Vs El Cancelador – Tráiler oficial | Amazon Prime Video.

Elenco