Prime Video tiene una serie o película para cada día de la semana. En esta oportunidad, traemos como recomendación una serie de suspenso criminal y acción que recién se estrena en la plataforma y está dominando las listas mundiales en este momento.
Prime Video y la serie de suspenso criminal que tienes que ver sí o sí
Esta serie de acción y suspenso conquista las listas de Prime Video. Recientemente, estrenó su tercera temporada
El título en cuetión es Hombre de Familia (The Family Man), que estrenó los últimos siete episodios de su tercera temporada, el pasado 21 de noviembre. Según los expertos de FlixPatrol, la serie ocupa el puesto número nueve en la lista mundial de streaming de Prime Video.
Hombre de familia es original de la India, y es una serie de espías y acción muy aclamada por la crítica. De hecho, desde su estreno en 2019 ha mantenido una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes, la plataforma que recopila reseñas de películas y series de críticos de cine profesionales.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Hombre de Familia es una serie de acción y drama que cuenta la historia de un hombre de clase media que trabaja en una célula especial de la Agencia Nacional de Investigación. Mientras trata de proteger al país de terroristas, también debe proteger a su familia del impacto de su clasificado, mal pagado y estresante empleo", revela Prime Video.
La serie sigue el viaje de Srikant Tiwari, un hombre que intenta lograr un equilibrio entre las responsabilidades de su familia mientras trabaja para una célula especial altamente secreta de la Agencia Nacional de Inteligencia, intentando detectar y prevenir ataques terroristas a gran escala en el país, sus territorios y los ciudadanos.
En el primer episodio Srikant es asignado para interrogar supuestos reclutas de ISIS. Sin embargo, su trabajo y su vida personal pierden el control y lo dejan en el limbo, y así, episodio tras episodio, el agente especial se ve envuelto en diversos problemas cada jornada laboral.
Reparto
- Srikant Tiwari
- JK Talpade
- Suchitra Tiwari
- Dhriti Tiwari
- Atharv Tiwari