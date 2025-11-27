Prime Video y la serie de suspenso criminal que tienes que ver sí o sí

the family man La serie mezcla suspenso, acción y comedia. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Hombre de Familia es una serie de acción y drama que cuenta la historia de un hombre de clase media que trabaja en una célula especial de la Agencia Nacional de Investigación. Mientras trata de proteger al país de terroristas, también debe proteger a su familia del impacto de su clasificado, mal pagado y estresante empleo", revela Prime Video.

La serie sigue el viaje de Srikant Tiwari, un hombre que intenta lograr un equilibrio entre las responsabilidades de su familia mientras trabaja para una célula especial altamente secreta de la Agencia Nacional de Inteligencia, intentando detectar y prevenir ataques terroristas a gran escala en el país, sus territorios y los ciudadanos.

hombre de familia El protagonista de la serie trabaja en la Agencia Nacional de Investigación (NIA) de la India. Imagen: Prime Video.

En el primer episodio Srikant es asignado para interrogar supuestos reclutas de ISIS. Sin embargo, su trabajo y su vida personal pierden el control y lo dejan en el limbo, y así, episodio tras episodio, el agente especial se ve envuelto en diversos problemas cada jornada laboral.

Reparto