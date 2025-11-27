Una serie cargada de misterio y magnetismo llega a Netflix con un estreno único y un final magistral

Stranger Things La primera parte de la quinta temporada de Stranger Things estrenó este miércoles 26 de noviembre en Netflix.

Desde ayer, los usuarios de Netflix pueden acceder al primer volumen de la temporada final, aunque muchos admiten lo mismo: después de diez años, no recuerdan todos los sucesos que marcaron el camino de los protagonistas. Por eso, los creadores recomiendan volver a ver algunos capítulos antes de darle play.

Stranger Things: sinopsis de la serie de Netflix

La sinopsis oficial de la serie Stranger Things versa: “En 1983, un niño desaparece en plena noche. Sus amigos aplican su experiencia con juegos de rol para encontrarlo, pero algo extraño se retuerce debajo de la superficie”.

De qué trata la quinta temporada de Stranger Things

La quinta temporada transcurre en el otoño de 1987, cuando Hawkins sigue devastada por los portales abiertos al final de la entrega anterior. La ciudad queda en cuarentena por las anomalías crecientes, mientras el grupo de protagonistas se reúne para buscar a Vecna, quien permanece oculto, pero sigue representando una amenaza cada vez mayor.

stranger things La quinta temporada de Stranger Things transcurre en el otoño de 1987.

Once continúa escondida y perseguida por las autoridades, y la inminencia del aniversario de la desaparición de Will recuerda que el peligro del Otro Lado sigue vigente. La temporada se encamina hacia un enfrentamiento final, con decisiones críticas y un clima de tensión marcado por la intervención militar y fuerzas sobrenaturales que llevan la historia a un punto de máxima urgencia.

Netflix: trailer de Stranger Things 5

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler del volumen 1 | Netflix

Reparto de Stranger Things, serie de Netflix

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Millie Bobby Brown como Once

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Cara Buono como Karen Wheeler

Matthew Modine como el Dr. Martin Brenner

La serie incorpora a Nell Fisher interpretando la versión adolescente de Holly Wheeler. Jake Connelly y Alex Breaux se suman como Derek Turnbow y el Teniente Akers. Por su parte, Linda Hamilton, reconocida por su actuación en Terminator, interpretará a la Doctora Kay, una agente del gobierno cuya misión es capturar a Once.

stranger things (1) Todo el elenco de Stranger Things 5.

Episodios de Stranger Things que tienes que ver antes de darle play a la quinta temporada

Los hermanos Duffer, creadores de la serie Stranger Things, le revelaron al medio Hollywood Reporter cuáles son los episodios más importantes para ver antes de comenzar la quinta temporada:

Episodio 4 de la temporada 2: “Will el sabio”

Episodio 6 de la temporada 2: “El espía”

Episodio 7 de la temporada 4: “La masacre en el Laboratorio de Hawkins”

Episodio 9 de la temporada 4: “El plan” (también traducido como "El húesped")

Dónde ver la serie Stranger Things, según la zona geográfica