La esperada quinta temporada de Stranger Things ya llegó a Netflix y los fanáticos de las series y películas celebran el regreso de una de las producciones más influyentes de la última década. Creada por los hermanos Duffer, esta historia de drama, ciencia ficción y terror retoma su estética nostálgica e inquietante para iniciar su despedida definitiva.
Una serie cargada de misterio y magnetismo llega a Netflix con un estreno único y un final magistral
Es uno de los dramas más esperados de Netflix, acaba de estrenar y ya arrasa entre las mejores series y películas de la plataforma a nivel mundial
Netflix decidió un lanzamiento diferente. La quinta temporada se dividirá en tres volúmenes que se estrenarán de manera escalonada y de forma simultánea en todo el mundo. Para Argentina, la primera entrega está disponible desde las 22:00 horas del miércoles 26 de noviembre, permitiendo que el público disfrute de los episodios al mismo tiempo que el resto de los suscriptores globales.
Así, Stranger Things vuelve a ocupar un lugar central dentro del catálogo de series y películas de Netflix, comenzando el tramo final de una historia que marcó a toda una generación de espectadores.
Desde ayer, los usuarios de Netflix pueden acceder al primer volumen de la temporada final, aunque muchos admiten lo mismo: después de diez años, no recuerdan todos los sucesos que marcaron el camino de los protagonistas. Por eso, los creadores recomiendan volver a ver algunos capítulos antes de darle play.
Stranger Things: sinopsis de la serie de Netflix
La sinopsis oficial de la serie Stranger Things versa: “En 1983, un niño desaparece en plena noche. Sus amigos aplican su experiencia con juegos de rol para encontrarlo, pero algo extraño se retuerce debajo de la superficie”.
De qué trata la quinta temporada de Stranger Things
La quinta temporada transcurre en el otoño de 1987, cuando Hawkins sigue devastada por los portales abiertos al final de la entrega anterior. La ciudad queda en cuarentena por las anomalías crecientes, mientras el grupo de protagonistas se reúne para buscar a Vecna, quien permanece oculto, pero sigue representando una amenaza cada vez mayor.
Once continúa escondida y perseguida por las autoridades, y la inminencia del aniversario de la desaparición de Will recuerda que el peligro del Otro Lado sigue vigente. La temporada se encamina hacia un enfrentamiento final, con decisiones críticas y un clima de tensión marcado por la intervención militar y fuerzas sobrenaturales que llevan la historia a un punto de máxima urgencia.
Netflix: trailer de Stranger Things 5
Reparto de Stranger Things, serie de Netflix
- Winona Ryder como Joyce Byers
- David Harbour como Jim Hopper
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Millie Bobby Brown como Once
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Natalia Dyer como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton como Jonathan Byers
- Cara Buono como Karen Wheeler
- Matthew Modine como el Dr. Martin Brenner
La serie incorpora a Nell Fisher interpretando la versión adolescente de Holly Wheeler. Jake Connelly y Alex Breaux se suman como Derek Turnbow y el Teniente Akers. Por su parte, Linda Hamilton, reconocida por su actuación en Terminator, interpretará a la Doctora Kay, una agente del gobierno cuya misión es capturar a Once.
Episodios de Stranger Things que tienes que ver antes de darle play a la quinta temporada
Los hermanos Duffer, creadores de la serie Stranger Things, le revelaron al medio Hollywood Reporter cuáles son los episodios más importantes para ver antes de comenzar la quinta temporada:
- Episodio 4 de la temporada 2: “Will el sabio”
- Episodio 6 de la temporada 2: “El espía”
- Episodio 7 de la temporada 4: “La masacre en el Laboratorio de Hawkins”
- Episodio 9 de la temporada 4: “El plan” (también traducido como "El húesped")
Dónde ver la serie Stranger Things, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.
- España: la serie Stranger Things se puede ver en Netflix.