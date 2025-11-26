Una serie no para de sumar reproducciones a diario en Netflix, y lo hace de la mano de una historia que ya es conocida entre los suscriptores de la plataforma de series y películas, que se compone de apenas 7 capítulos en total. Atrapante, corta y muy original, son los principales motivos por el cual se sigue manteniendo vigente a pesar de no ser una novedad: Un hombre en Florida.
Netflix sorprende al mundo con una serie de apenas 7 capítulos
Esta serie no es nueva en Netflix, pero sí sigue siendo un verdadero furor entre los suscriptores y estallando en visitas
Las series y películas de producción estadounidense tienen un verdadero plus entre los suscriptores de Netflix, y es que todo lo que llega al catálogo, se vuelve un éxito, incluso a años de su estreno. La serie no solo tiene una cara muy reconocida como el gran protagonista de la historia, sino que además envuelve al mundo con un mix de un thriller y humor negro. Novedosa, atrapante y distinta a lo demás en la plataforma.
No estamos al frente de cualquier serie, sino que ha llegado a formar parte del Top 3 de ofertas más vistas del catálogo de series y películas de Netflix, y es que al momento de su estreno fue un furor mundial. La crítica no fue la más positiva de todas, como suele ocurrir con todos aquellos relatos que centran su trama en humor negro, dividiendo la mirada de los suscriptores de la plataforma.
Los números que ha obtenido esta serie, que es un thriller muy original y diferente a lo que Netflix nos tiene acostumbrados, son verdaderamente sorprendentes, siendo de las más elegidas del género en lo que va del año. Poco ha importado el tiempo que lleva presente en el catálogo, ya que su relato corto e intenso, de apenas 7 capítulos, la hace ideal para poder empezar y terminar la historia.
Esta serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, desde entonces es una de las ofertas de humor negro más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Un hombre en Florida
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 7 capítulos, Un hombre en Florida centra su historia en: “Un policía caído en desgracia y sumido en deudas se ve obligado a volver a su Florida natal por una misión turbia que deviene en una cacería mortal".
La serie ha logrado ser una de las ofertas que logra ser exitosa y seguir sumando reproducciones en Netflix a pesar de los años que pasaron desde su estreno.
Reparto de Un hombre en Florida, serie de Netflix
- Edgar Ramírez como Mike Valentine
- Abbey Lee como Delly West
- Anthony LaPaglia como Sonny Valentine
- Otmara Marrero como Patsy
- Lex Scott Davis como Iris
- Emory Cohen como Moss Yankov
- Clark Gregg
- Isaiah Johnson
- Paul Schneider
- Lauren Buglioli
Dónde ver la serie Un hombre en Florida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Un hombre en Florida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Florida Man se puede ver en Netflix
- España: Un hombre de Florida se puede ver en Netflix.