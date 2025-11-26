Netflix sorprende al mundo con una serie de apenas 7 capítulos

Los números que ha obtenido esta serie, que es un thriller muy original y diferente a lo que Netflix nos tiene acostumbrados, son verdaderamente sorprendentes, siendo de las más elegidas del género en lo que va del año. Poco ha importado el tiempo que lleva presente en el catálogo, ya que su relato corto e intenso, de apenas 7 capítulos, la hace ideal para poder empezar y terminar la historia.

Esta serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, desde entonces es una de las ofertas de humor negro más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Un hombre en Florida

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 7 capítulos, Un hombre en Florida centra su historia en: “Un policía caído en desgracia y sumido en deudas se ve obligado a volver a su Florida natal por una misión turbia que deviene en una cacería mortal".

La serie ha logrado ser una de las ofertas que logra ser exitosa y seguir sumando reproducciones en Netflix a pesar de los años que pasaron desde su estreno.

Reparto de Un hombre en Florida, serie de Netflix

Edgar Ramírez como Mike Valentine

Abbey Lee como Delly West

Anthony LaPaglia como Sonny Valentine

Otmara Marrero como Patsy

Lex Scott Davis como Iris

Emory Cohen como Moss Yankov

Clark Gregg

Isaiah Johnson

Paul Schneider

Lauren Buglioli

