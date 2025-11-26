El K-drama que llegó a Netflix en el 2025 y es tendencia mundial

Las productoras asiáticas tienen la "mira bien calibrada", y es que apuntan a los formatos que están siendo tendencia y éxitos dentro de Netflix, como el de los relatos cortos e intensos, algo que triunfa en el catálogo hace tiempo. Sumado a una serie que trae consigo un drama sin precedentes, aparece como una de las principales recomendaciones de la plataforma de series y películas.

Esta serie fue sumada al catálogo de series y películas de Netflix en septiembre del 2025, y desde entonces, es considerada uno de los dramas del momento a nivel mundial en la plataforma.

Embed - Tú y todo lo demás | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Tú y todo lo demás

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta novedosa serie coreana de 15 capítulos, Tú y todo lo demás centra su historia en: "Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días...".

La valoración de los suscriptores y la cantidad de reproducciones, han llevado a que Netflix considere esta serie como una de las más recomendadas.

tu y todo lo demas 3

Reparto de la serie Tú y todo lo demás

Kim Go-eun como Ryu Eun-joong

Park Ji-hyun como Cheon Sang-yeon

Kim Gun-woo como Kim Sang-hak

Lee Sang-yoon

Seo Jeong-yeon como Yun Hyeon-suk

Jang Hye-jin

Mi-ji Kim como Kim Joo-hwa

Dónde ver la serie Tú y todo lo demás, según la zona geográfica