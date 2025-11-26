Netflix suma a su catálogo de series y películas, opciones para todos los gustos de los suscriptores. Una serie viene escalando entre las ofertas más vistas de la plataforma, con un drama asiático que rápidamente ha logrado posicionarse en el top de las mayores tendencias mundiales del momento, con solo 15 capítulos en total: Tú y todo lo demás.
El K-drama que llegó a Netflix en el 2025 y es tendencia mundial
Esta serie es una de las grandes novedades de Netflix, y lo hace con un relato que apenas tiene 15 capítulos en total
Los países asiáticos siguen haciendo lo suyo dentro del catálogo de Netflix, liderando la lista de series y películas más vistas con relatos que se vuelven tendencia mundial al momento de su estreno. 2 meses le ha bastado esta serie para ser uno de los dramas más buscados, y conquistar al mundo con un relato repleto de autodescubrimiento.
La amistad, el resentimiento, la admiración y la dependencia, son varios de los temas que roza esta serie coreana, que recién se sumó al catálogo de Netflix a finales del mes de septiembre. Con actrices más que reconocidas por los suscriptores de la plataforma de series y películas, nadie encontró ni un solo motivo para no sumarse a este furor mundial que trae el relato.
Las productoras asiáticas tienen la "mira bien calibrada", y es que apuntan a los formatos que están siendo tendencia y éxitos dentro de Netflix, como el de los relatos cortos e intensos, algo que triunfa en el catálogo hace tiempo. Sumado a una serie que trae consigo un drama sin precedentes, aparece como una de las principales recomendaciones de la plataforma de series y películas.
Esta serie fue sumada al catálogo de series y películas de Netflix en septiembre del 2025, y desde entonces, es considerada uno de los dramas del momento a nivel mundial en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Tú y todo lo demás
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta novedosa serie coreana de 15 capítulos, Tú y todo lo demás centra su historia en: "Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días...".
La valoración de los suscriptores y la cantidad de reproducciones, han llevado a que Netflix considere esta serie como una de las más recomendadas.
Reparto de la serie Tú y todo lo demás
- Kim Go-eun como Ryu Eun-joong
- Park Ji-hyun como Cheon Sang-yeon
- Kim Gun-woo como Kim Sang-hak
- Lee Sang-yoon
- Seo Jeong-yeon como Yun Hyeon-suk
- Jang Hye-jin
- Mi-ji Kim como Kim Joo-hwa
Dónde ver la serie Tú y todo lo demás, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Tú y todo lo demás se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Tú y todo lo demás se puede ver en Netflix.
- España: la serie Tú y todo lo demás se puede ver en Netflix.