Las películas de ciencia ficción te sumergen en universos de fantasía y en historias alucinantes que te hacen olvidar de todo, al menos lo que dure la cinta. En esta oportunidad, traemos como recomendación una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años.
La película de ciencia ficción que es uno de los mayores éxitos de los últimos años
Alarma mundial, desastre en curso: la Tierra y la humanidad están en peligro. Esta película no te dejará despegarte de la pantalla
El film en cuestión se llama La Tierra Errante, y es una producción original de China, con la dirección de Frant Gwo. Se estrenó en 2019 y recaudó alrededor de 700 millones de dólares, casi exclusivamente en su país de origen, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año a nivel mundial.
En 2023, se estrenó la segunda parte, pero no contó con amplia distribución en Hollywood. No obstante, recaudó 600 millones de dólares.
A continuación, te contamos de qué trata La Tierra Errante, que está basada en la novela corta del mismo nombre del autor chino Liu Cixin ganador del Premio Locus y el Premio Hugo.
De qué trata la película
"Una inminente colisión con Júpiter amenaza a la Tierra. Mientras los humanos buscan un nuevo hogar, el destino del planeta depende de un grupo de héroes inesperados", revela la descripción de Netflix.
La película está ambientada en un futuro lejano, en el año 2058, cuando el sol se está apagando, y un grupo de valientes astronautas viaja al espacio en busca de un nuevo planeta para toda la raza humana.
El envejecimiento del Sol está a punto de convertirlo en un gigante rojo que amenaza con engullir la Órbita de la Tierra dentro de los siguientes 300 años, lo que obliga a las naciones del mundo a consolidarse en un Gobierno mundial.
En este contexto, se inicia un proyecto para mover la Tierra fuera del Sistema Solar al sistema Alfa Centauri, a 4.2 años luz de distancia. Sin embargo, cuando la Tierra se aproxima a Júpiter, una avería en el sistema hace que se estrelle contra el planeta.
Tráiler
Reparto
- Li Guangjie como Wang Lei.
- Qu Chuxiao es Liu Qi.
- Wu Meng Da interpreta a Han Zi'ang.
- Zhao Jinmai como Han Duoduo.
- Wu Jing interpreta a Liu Peiqiang.
Dónde ver la película
En la actualidad, La Tierra Errante está disponible para los usuarios de Netflix.