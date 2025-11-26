La película de ciencia ficción que es uno de los mayores éxitos de los últimos años

la tierra errante

A continuación, te contamos de qué trata La Tierra Errante, que está basada en la novela corta del mismo nombre del autor chino Liu Cixin ganador del Premio Locus y el Premio Hugo.

De qué trata la película

"Una inminente colisión con Júpiter amenaza a la Tierra. Mientras los humanos buscan un nuevo hogar, el destino del planeta depende de un grupo de héroes inesperados", revela la descripción de Netflix.

La película está ambientada en un futuro lejano, en el año 2058, cuando el sol se está apagando, y un grupo de valientes astronautas viaja al espacio en busca de un nuevo planeta para toda la raza humana.

tierra errante pelicula La película mezcla la acción y la ciencia ficción.

El envejecimiento del Sol está a punto de convertirlo en un gigante rojo que amenaza con engullir la Órbita de la Tierra dentro de los siguientes 300 años, lo que obliga a las naciones del mundo a consolidarse en un Gobierno mundial.

En este contexto, se inicia un proyecto para mover la Tierra fuera del Sistema Solar al sistema Alfa Centauri, a 4.2 años luz de distancia. Sin embargo, cuando la Tierra se aproxima a Júpiter, una avería en el sistema hace que se estrelle contra el planeta.

Tráiler

Embed - THE WANDERING EARTH (La Tierra Errante) - Trailer español latino

Reparto

Li Guangjie como Wang Lei.

Qu Chuxiao es Liu Qi.

Wu Meng Da interpreta a Han Zi'ang.

Zhao Jinmai como Han Duoduo.

Wu Jing interpreta a Liu Peiqiang.

Dónde ver la película

En la actualidad, La Tierra Errante está disponible para los usuarios de Netflix.