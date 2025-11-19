Prime Video y la película de ciencia ficción que te dejará sin aliento

La trama de la película se desarrolla años después del derribo forzoso de una nave alienígena sobre la Tierra, cuando el planeta todavía se reconfigura bajo las secuelas de aquel aterrizaje. La vida de Yulia, una joven rusa, quedó profundamente marcada por ese evento, su familia, su entorno y su visión del mundo se transformaron para siempre.

invasion La película de ciencia ficción relata una historia posapocalíptica.

Mientras el resto de la humanidad intenta reconstruir su cotidianidad, los gobiernos y las instituciones científicas han convertido a Yulia en el centro de sus investigaciones, convencidos de que ella guarda un vínculo especial con los extraterrestres caídos.

Los humanos creen haber superado la crisis inicial, sin embargo emergen nuevas señales. La amenaza alienígena no se limita a aquella primera nave estrellada, sino que podría tratarse de algo mucho más grande. Los científicos advierten que un nuevo contacto se acerca, más peligroso, más profundo, pero la Tierra no está preparada para lo que viene.

