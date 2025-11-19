Prime Video ofrece una biblioteca con múltiples géneros cinematográficos. Quienes quieren pasar una tarde llena de risas pueden ver una comedia romántica, mientras que los espectadores que prefieren sumergirse en un universo fantástico pueden ver una película de ciencia ficción.
Prime Video y la película de ciencia ficción que te dejará sin aliento
Esta película disponible en Prime Video se ambienta años después de que una nave alienígena aterriza sobre la Tierra
Invasión: el fin de los tiempos, también conocida como Atracción 2, es una película rusa de ciencia ficción y acción de 2020 dirigida y producida por Art Pictures Studio. Es la secuela de Atracción y su trama continúa directamente los eventos de la primera entrega.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Una invasión devastadora. La caída de una nave alienígena. El mundo nunca volvió a ser igual - ni nuestra visión del universo. Sobrevivimos a la mayor prueba de la humanidad. Pero el verdadero desafío aún está por llegar… y lo cambiará todo otra vez", revela Prime Video.
La trama de la película se desarrolla años después del derribo forzoso de una nave alienígena sobre la Tierra, cuando el planeta todavía se reconfigura bajo las secuelas de aquel aterrizaje. La vida de Yulia, una joven rusa, quedó profundamente marcada por ese evento, su familia, su entorno y su visión del mundo se transformaron para siempre.
Mientras el resto de la humanidad intenta reconstruir su cotidianidad, los gobiernos y las instituciones científicas han convertido a Yulia en el centro de sus investigaciones, convencidos de que ella guarda un vínculo especial con los extraterrestres caídos.
Los humanos creen haber superado la crisis inicial, sin embargo emergen nuevas señales. La amenaza alienígena no se limita a aquella primera nave estrellada, sino que podría tratarse de algo mucho más grande. Los científicos advierten que un nuevo contacto se acerca, más peligroso, más profundo, pero la Tierra no está preparada para lo que viene.
Tráiler
Elenco
- Irina Starshenbaum es Yulia 'Yulya' Lebedeva.
- Rinal Mukhametov como Hekon / Khariton.
- Alexander Petrov interpreta a Artyom.
- Yuri Borisov como el capitán Ivan 'Vanya'.
- Oleg Menshikov es el general mayor Valentin.
- Sergei Garmash como viceprimer ministro.