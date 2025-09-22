serie jean claude van johnson En la serie, el actor se interpreta a sí mismo y a su alter ego ficticio, un agente secreto que usa su vida de actor como tapadera. Imagen: Prime Video.

La producción sigue al famoso Jean-Claude Van Damme, actor, guionista, productor y director de cine de acción belga. Este especialista en artes marciales y cinturón negro saltó a la fama mundial con la película Contacto sangriento (Bloodsport) de 1988.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"¿Y si te dijese que Jean-Claude Van Damme – sí, ESE Jean-Claude Van Damme fue, de hecho, un agente secreto? ¿Qué toda su carrera cinematográfica fue solo una fachada para sus operaciones encubiertas? ¿Lo creerías? ¿No? Bueno, entonces…prepárate…este programa se trata justamente de eso", revela Prime Video.

Jean-Claude Van Damme interpreta una versión ficticia de sí mismo: un afamado actor reconocido como profesional de las artes marciales. Este sale del retiro para volver a ponerse en la piel de su alter ego como un investigador privado encubierto cuyo nombre es Jean-Claude Van Johnson.

Embed - Jean Claude Van Johnson Season 1 Official Teaser #1 HD Subtitulado por Cinescondite 2 3

Este debe usar como tapadera su trabajo como protagonista en una nueva versión de Huckleberry Finn, reformulada como una cinta de acción. Desde esta posición, Johnson se encuentra una vez más en el centro del peligro, uno que ansía en secreto. Estas acciones lo ponen una vez más en contacto con su compañera, Vanessa, el gran amor de su vida.

