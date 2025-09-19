serie deaddloch Deadloch es una comedia negra con ocho episodios. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"El pueblo de Tasmania, Deadloch, se queda asombrado cuando un lugareño es encontrado muerto a la víspera del Festival invernal. Dos mujeres detectives muy diferentes se juntan para resolver el caso, así como una agente demasiado ansiosa. Las tres deben trabajar juntas para encontrar al asesino", relata Prime Video.

La serie se desarrolla en el encantador y tranquilo asentamiento de Deadloch, en la costa de Tasmania. Allí, los habitantes se ven conmocionados cuando el cuerpo de un lugareño aparece muerto en la playa.

serie deadloch La serie fue renovada para una segunda temporada en julio de 2024. Imagen: Prime Video.

Dos detectives, a regañadientes, se hacen cargo de la investigación juntas: la meticulosa sargento mayor Dulcie Collins y el impetuoso detective Eddie Redcliffe, de Darwin, con la ayuda de la entusiasta agente Abby Matsuda y el ingenuo agente Sven Alderman.

El asesinato coincide con el "Festival de Invierno" anual del pueblo, una celebración del arte, la gastronomía y la cultura locales. La investigación obliga a Dulcie y Eddie a enfrentarse a estilos de investigación radicalmente opuestos, mientras descubren secretos ocultos en un pueblo que lucha por disimular la profunda división que poco a poco lo divide a él y a las vidas de sus residentes.

Tráiler de la serie

Elenco de Deadloch