serie patriota Patriot es una serie de suspenso, drama y comedia. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Para prevenir que Irán desarrolle armamento nuclear, el agente de inteligencia John Tavern debe renunciar a todas la redes de seguridad y asumir una peligrosa "fachada - no oficial" siendo un empleado de nivel medio en una empresa de tuberías industriales del Medio Oeste", revela la sinopsis de Prime Video.

La historia de la serie se centra en la familia Tavner. El padre, Tom Tavner, es el Director de Inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Su hijo mayor, Edward, es un miembro del senado, mientras que el menor, John, es un veterano de la guerra de Iraq.

John encuentra que la música folk es una manera de controlar su estrés y depresión, así como también le sirve para eludir los traumas originados en el conflicto. Sin embargo, las letras de las canciones que compone develan demasiados detalles de su "trabajo".

patriota serie Uno de los aspectos más desconcertantes de la serie es la personalidad de su protagonista John Tavner. Imagen: Prime Video.

Para intentar sacarlo de la depresión en la que está sumido, su padre lo convence para volver a la actividad como espía en una misión bastante complicada. Este encargo consiste en impedir la implementación del programa nuclear en Irán, para lo que deberá infiltrarse como directivo en una compañía dedicada a la fabricación de tuberías para instalaciones petrolíferas radicada en Milwaukee.

Aprovechando su tapadera industrial tendrá acceso a lugares y personajes imprescindibles para desarrollar su misión, que no es otra que realizar una guerra encubierta para impedir ese desarrollo nuclear, cueste lo que cueste.

Tráiler de Patriota

Embed - Patriot - Trailer Oficial Español | Amazon Prime Video España

Reparto de la serie