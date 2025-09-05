Deborah Ayorinde es una de las actrices principales de la serie. Imagen: Prime Video

Prime Video se destaca como una plataforma exitosa en el extenso universo del streaming. Los suscriptores tienen acceso a una biblioteca de contenido audiovisual, desde documentales y películas hasta programación original y reality shows. A continuación, te compartimos una serie de drama y suspenso que relata una historia que no te dejará despegarte de la pantalla.

Esta famosa plataforma de streaming tiene contenido disponible de alta calidad que los usuarios pueden ver en computadoras, tabletas, celulares y Smart TV. Además, pueden elegir el lugar y el momento adecuado, ya sea para ver un capítulo o hacer una maratón de episodios.

En esta ocasión, la serie elegida es Them: Covenant, que se traduce como Ellos: El pacto. Se trata de un thriller dramático y de terror que estrenó su primera temporada en 2021 y la segunda en 2024.

Them: Covenant fue creada por Little Marvin y la producción ejecutiva de Lena Waithe.

Con un total de 18 episodios, explora el terror que se deriva de la violencia racista y la discriminación. Al mismo tiempo, incorpora elementos sobrenaturales.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Them es una serie que explora temas de horror en Estados Unidos. La primera temporada, Covenant, está ambientada en la década de los 50 y se centra en una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un barrio blanco de Los Ángeles en el período conocido como la gran migración. En su hogar convergen diversas fuerzas malévolas, vecinales y sobrenaturales, decididas a provocar y destruir", relata Prime Video.

La serie se sitúa en 1953, un período donde millones de afroamericanos se mudaron del sur rural al norte y oeste de Estados Unidos en busca de una vida mejor, un evento histórico conocido como la Gran Migración.

En la serie, Alfred y Lucky Emory, deciden trasladar a su familia de Carolina del Norte a un barrio completamente blanco de Los Ángeles. La nueva casa de la familia se encuentra en una calle arbolada, aparentemente idílica, pero se convierte en una zona de impacto, donde fuerzas malévolas, tanto reales como sobrenaturales, amenazan con burlarse de ellos, devastarlos y destruirlos.

Them: Covenant es una serie de drama y suspenso. Imagen: Prime Video

Al llegar a Los Ángeles, la familia Emory se enfrenta a una resistencia violenta por parte de los blancos del barrio, que están determinados a mantener el vecindario exclusivamente blanco, lo que refleja las duras realidades de la exclusión social y los pactos raciales de la época.

Si te gustan las historias de intriga, suspenso y drama Them: Covenant se convertirá en tu nueva serie favorita.

Tráiler de la serie

Embed - SERIE: Them (2021) | Trailer subtitulado en español | Prime Video

Reparto de la serie

  • Deborah Ayorinde como Livia Lucky Emory.
  • Ashley Thomas interpreta a Henry Emory.
  • Shahadi Wright Joseph como Ruby Lee Emory.
  • Alison Pill es Elizabeth Betty Wendell.
  • Ryan Kwanten como George Bell.

