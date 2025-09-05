them serie Them: Covenant fue creada por Little Marvin y la producción ejecutiva de Lena Waithe.

Con un total de 18 episodios, explora el terror que se deriva de la violencia racista y la discriminación. Al mismo tiempo, incorpora elementos sobrenaturales.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Them es una serie que explora temas de horror en Estados Unidos. La primera temporada, Covenant, está ambientada en la década de los 50 y se centra en una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un barrio blanco de Los Ángeles en el período conocido como la gran migración. En su hogar convergen diversas fuerzas malévolas, vecinales y sobrenaturales, decididas a provocar y destruir", relata Prime Video.

La serie se sitúa en 1953, un período donde millones de afroamericanos se mudaron del sur rural al norte y oeste de Estados Unidos en busca de una vida mejor, un evento histórico conocido como la Gran Migración.

En la serie, Alfred y Lucky Emory, deciden trasladar a su familia de Carolina del Norte a un barrio completamente blanco de Los Ángeles. La nueva casa de la familia se encuentra en una calle arbolada, aparentemente idílica, pero se convierte en una zona de impacto, donde fuerzas malévolas, tanto reales como sobrenaturales, amenazan con burlarse de ellos, devastarlos y destruirlos.

ellos serie Them: Covenant es una serie de drama y suspenso. Imagen: Prime Video

Al llegar a Los Ángeles, la familia Emory se enfrenta a una resistencia violenta por parte de los blancos del barrio, que están determinados a mantener el vecindario exclusivamente blanco, lo que refleja las duras realidades de la exclusión social y los pactos raciales de la época.

Si te gustan las historias de intriga, suspenso y drama Them: Covenant se convertirá en tu nueva serie favorita.

Tráiler de la serie

Embed - SERIE: Them (2021) | Trailer subtitulado en español | Prime Video

