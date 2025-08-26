countdown prime video La serie se estrenó en la plataforma el 25 de junio de 2025. Imagen: Prime Video

La serie estadounidense fue creada y escrita por Derek Haas, conocido por su trabajo como productor ejecutivo en las franquicias "One Chicago" y "FBI". A continuación, te contamos de qué trata y por qué deberías añadirla a tu lista de favoritos.

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Tras el homicidio de un oficial de Seguridad Nacional a plena luz del día, reclutan al detective de Los Ángeles Mark Meachum para investigar como parte de una fuerza especial con agentes encubiertos de todas las ramas del orden. Pero la búsqueda del asesino revela una historia aún más siniestra de lo imaginable y desata la carrera contra el tiempo para salvar una ciudad en la que viven millones", relata Prime Video.

La trama de la serie gira en torno al caso del asesinato que sacude a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. En este contexto, Mark es reclutado para integrarse a una unidad secreta. Esta fuerza reúne agentes encubiertos de diversas agencias del orden público, lo que refleja la magnitud y complejidad del caso.

"Countdown" es un thriller policial que tiene 13 episodios.

La misión inicial de resolver el asesinato, pero con el paso del tiempo salen a la luz varios sucesos que dejan al descubierto algo mucho más grande: la revelación de una conspiración oscura que amenaza la vida de millones de personas en una de las ciudades más pobladas del país.

"Countdown" hizo su debut con los primeros tres episodios el 25 de junio de 2025 en Prime Video. Estrena un capítulo cada semana, por lo que se prevé lanzamientos hasta el final de temporada el 3 de septiembre.

Tráiler de la serie

Reparto de la serie