obsesionados por los diamantes La historia de crimen que se convertirá en tu próxima serie favorita. Imagen: Prime Video

Dirigida por Gianluca Maria Tavarelli, la serie de crimen y drama se inspira en una historia real. Es casi tan adictiva como 'El juego del calamar'.

Prime Video: ¿De qué trata la serie Obsesionados por los diamantes?

"La serie, inspirada en la historia verdadera del robo al Diamond Center, sigue a Leonardo Notarbartolo y su peculiar pandilla de ladrones que intentan hacer "el robo del siglo". Protagonizada por Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta y Rupert Everett", relata la descripción de Prime Video.

La producción trata sobre un grupo de ladrones italianos que planean y ejecutan el robo de diamantes en el Diamond Center de Amberes, utilizando engaños y manipulaciones para burlar a la seguridad y llevar a cabo "el robo del siglo".

La trama se desarrolla en torno a Leonardo Notarbartolo y su peculiar pandilla, quienes diseñan un plan intrincado para hacerse con millones de dólares en piedras preciosas. Sin embargo, el objetivo se complica con intrigas, sospechas y momentos hilarantes, mientras el equipo intenta superar los obstáculos que surgen durante la ejecución del robo.

serie prime video "Obsesionados por los diamantes" es una serie italiana de ocho episodios. Imagen: Prime Video

La serie, se inspira en un hecho real que ocurrió en 2003. Ese año, Leonardo Notarbartolo fue detenido y acusado de robar 100 millones de dólares en mercancía de la bóveda de seguridad del Diamond Center en Amberes, Bélgica.

Con una historia de atracos, similar a "La casa de papel". "Obsesionados por los diamantes" se puede convertir en tu próxima serie de crimen favorita.

Tráiler de la serie Obsesionados por los diamantes

Embed - A todos les gustan los diamantes 2023 Tráiler Español Serie

Dónde ver la serie Obsesionados por los diamantes, según la zona geográfica

La serie Obsesionados por los diamantes se puede ver en Prime Video en Latinoamérica, Estados Unidos y España.