La serie de prime video "El hombre en el castillo" tiene cuatro temporadas disponibles.

De hecho, la novela ganó el premio Hugo a la mejor novela de 1963 y ayudó a Dick a convertirse en uno de los más conocidos escritores de ciencia ficción de su tiempo.

Prime Video: ¿De qué se trata la serie The Man in the High Castle?

"Basada en la novela de Philip K. Dick y con la producción ejecutiva de Ridley Scott (Blade Runner) y Frank Spotnitz (The X-Files), The Man in the High Castle explora cómo sería todo si los Aliados hubiesen perdido la Segunda Guerra Mundial, y Japón y Alemania gobernaran Estados Unidos. Protagonizada por Rufus Sewell, Luke Kleintank y Alexa Davalos", revela Prime Video.

La trama de esta ficción se sitúa en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial,donde la Alemania nazi consigue el control sobre la bomba atómica antes que los Estados Unidos y ganan la batalla contra los Aliados.

El territorio norteamericano queda despojado de su gobierno, derrotados en una guerra que no han podido controlar, y las verdaderas ganadoras de la contienda (no solo Alemania, sino también Japón) se dividen la vasta región entre la costa este y oeste, con una zona intermedia que permanece neutral y que acabará convirtiéndose en un Lejano Oeste descontrolado.

La serie relata una historia de ciencia ficción y suspenso.

El comienzo de la serie, se encuentra en los años 60, cuando esta situación ya ha sido normalizada. Nueva York vive tras el dominio nazi, mientras California ha caído en el imperio nipón. Así, la Guerra Fría ya no se dará con la URSS, sino con sus nuevos vecinos, de los que no se fían lo más mínimo y a los que gran parte de los líderes nazis quieren arrebatar su parcela estadounidense.

Tráiler de la serie The Man in the High Castle

Dónde ver la serie The Man in the High Castle, según la zona geográfica

La serie The Man in the High Castle se puede ver en Prime Video en Latinoamérica, España y Estados Unidos.