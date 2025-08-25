el lgrifo serie La serie está basada en un bestseller de fantasía. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie El Grifo?

"Basado en el bestseller de fantasía: Der Greif, un poder oscuro de otro mundo amenaza a Mark y a sus seres queridos. Mark debe aceptar el pesado legado de su familia y darle batalla para salvar a nuestro mundo de las garras del Grifo", relata Prime Video.

En el día de su 16º cumpleaños, al joven Mark su hermano Thomas le revela un oscuro secreto familiar, y le muestra la crónica de la Torre Oscura (Black Tower), un mundo distinto gobernado por una criatura espeluznante: el Grifo.

el grifo La miniserie se estrenó en 2022. Imagen: Prime Video

Mark también se entera de que él es el único que puede derrotarlo, pero no se ve a sí mismo como un héroe ni quiere serlo. Ya tiene suficientes problemas con la escuela, la adolescencia y su primer amor, como para luchar contra un monstruo que aterroriza a los seres vivos. Sin embargo, cuando Thomas es secuestrado por los secuaces del Grifo, Mark y sus amigos se ven obligados a partir hacia el mundo de la Torre Oscura.

Dónde ver la serie El grifo, según la zona geográfica

La serie El grifo se puede ver por la plataforma de streaming de Prime Video en los países de Latinoamérica, en España y en Estados Unidos.