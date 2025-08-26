Protagonizada por Carolina Miranda, Manuela González y Rodolfo Salas y un reparto de alta jerarquía, la serie furor de Netflix entretiene, al igual que la primera temporada, con nuevos 10 capítulos, en una segunda temporada que arribó a la plataforma en enero pasado.

A raíz de su éxito, la serie dirigida por Klych López decidió renovar y trabaja para una tercera temporada, que llegaría durante el 2026 a Netflix.

netflix-perfil-falso-serie La serie colombiana es uno de los mejores dramas románticos de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Perfil falso

Pasó la primera temporada de la serie Perfil falso y Ángela Ferrer (Manuela González) quedó presa. En estos episodios de la segunda temporada, la trama centra su historia en los asesinatos de los hombres más apuestos de Colombia. El asesino de estos muchachos guapos, lo hace usando un perfil falso en un sitio de citas por internet, bajo el nombre de Camila Román (Carolina Miranda). El problema es que mientras la homicida engaña a sus víctimas con métodos muy seductores, la verdadera Camila Morán lucha por demostrar que no es ella quien está llevando a cabo esos episodios.

netflix-serie-perfil-falso Netflix estremece a los usuarios con esta serie que tiene mucho suspenso.

Reparto de Perfil falso, serie de Netflix

Carolina Miranda (Camila Román)

Manuela González (Ángela Ferrer)

Lincoln Palomeque (David)

Rodolfo Salas (Migue Estevez – Fernando Castell)

Tráiler de Perfil falso, serie de Netflix

Dónde ver la serie Perfil falso, según la zona geográfica