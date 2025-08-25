Inicio Series y películas murió
Streaming

A los 42 años murió una famosa actriz española protagonista de varios éxitos de series y películas

Murió una destacada actriz española protagonista de varios éxitos de series y películas. La actriz española tenía 42 años y enfrentó una dura enfermedad

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Profundo dolor. A los 42 años falleció Verónica Echegui tras batallar contra una dura enfermedad. 

Profundo dolor. A los 42 años falleció Verónica Echegui tras batallar contra una dura enfermedad. 

Murió a los 42 años la famosa y reconocida actriz española Verónica Echegui, conocida por su rol en la película Yo soy la Juani, entre sus varios éxitos que protagonizó, además de varias series de Netflix. La artista falleció tras enfrentar un cáncer.

De acuerdo a lo que publicó el diario El País, muy pocos allegados a la artista sabían que estaba enferma, con la conmoción que eso provocó.

veronica1
Dolor. La famosa y reconocida actriz espa&ntilde;ola, Ver&oacute;nica Echegui.

Dolor. La famosa y reconocida actriz española, Verónica Echegui.

Verónica Echegui había nacido el 16 de junio de 1983 en Madrid, España, país en el que desarrolló muchos personajes, tanto en cine como en televisión.

Además de intérprete, Echegui logró uno de los máximos galardones europeos en otro rol. En 2022 se llevó un Premio Goya al mejor cortometraje de ficción como directora, guionista y coproductora de Tótem Loba.

La película más conocida que hizo a nivel continental fue Yo soy la Juani, en 2006. El drama dirigido por Bigas Luna le significó una nominación al Goya como actriz revelación.

Entre otras ficciones, Verónica Echegui trabajó en El patio de mi cárcel, Katmandú, 8 citas, La casa de mi padre, La mitad de Óscar y Seis puntos sobre Emma.

Además, Echegui participó en films que se produjeron en diferentes países de Europa e incluso en Hollywood como Me estás matando Susana, ¡Déjate llevar!, Mi vida y The Cold Light of Day.

veronica2
Luto. La famosa actriz espa&ntilde;ola Ver&oacute;nica Echegui falleci&oacute; a los 42 a&ntilde;os.&nbsp;

Luto. La famosa actriz española Verónica Echegui falleció a los 42 años.

La actriz española también se desempeñó en varias ficciones televisivas y de streaming como Intimidad, Los pacientes del doctor García, A muerte y Ciudad de sombras.

La comunidad artística española quedó en shock con la muerte de Echegui y algunos famosos expresaron su dolor por la pérdida. “Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia, amigos”, escribió Antonio Banderas.

Las mejores películas de Verónica Echagui

  • El patio de mi cárcel (2008)
  • Katmandú, un espejo en el cielo (2011)
  • No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016)
  • Explota, Explota (2020)
  • Justicia artificial (2024)
  • A muerte (2025)

Temas relacionados:

Te puede interesar