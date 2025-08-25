A los 42 años murió una famosa actriz española protagonista de varios éxitos de series y películas

Además de intérprete, Echegui logró uno de los máximos galardones europeos en otro rol. En 2022 se llevó un Premio Goya al mejor cortometraje de ficción como directora, guionista y coproductora de Tótem Loba.

La película más conocida que hizo a nivel continental fue Yo soy la Juani, en 2006. El drama dirigido por Bigas Luna le significó una nominación al Goya como actriz revelación.

Entre otras ficciones, Verónica Echegui trabajó en El patio de mi cárcel, Katmandú, 8 citas, La casa de mi padre, La mitad de Óscar y Seis puntos sobre Emma.

Además, Echegui participó en films que se produjeron en diferentes países de Europa e incluso en Hollywood como Me estás matando Susana, ¡Déjate llevar!, Mi vida y The Cold Light of Day.

veronica2 Luto. La famosa actriz española Verónica Echegui falleció a los 42 años.

La actriz española también se desempeñó en varias ficciones televisivas y de streaming como Intimidad, Los pacientes del doctor García, A muerte y Ciudad de sombras.

La comunidad artística española quedó en shock con la muerte de Echegui y algunos famosos expresaron su dolor por la pérdida. “Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia, amigos”, escribió Antonio Banderas.

Las mejores películas de Verónica Echagui