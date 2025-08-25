Escrita por Karsten Fullu y dirigida por Katarina Launing, Battle se puede ver en la plataforma de Netflix desde abril de 2022 y arrasa entre todos los usuarios del mundo durante 1 hora y 38 minutos.

Además de ser recomendada por los suscriptores, la película de Netflix cuenta con el respaldo de las reseñas de los críticos del cine mundial.

netflix-pelicula-battle-streaming La película de Netflix es un drama romántico que te encantará.

Netflix: de qué trata la película Battle

La película de Netflix centra su historia en Amelie (Lisa Teige), una bailarina de la ciudad noruega de Oslo que se está preparando para una competencia y su vida transcurre con normalidad. Sin embargo, cuando su padre queda en bancarrota, Amelie tiene de dejar de lado su vida de lujos e irse a vivir a un bario humilde. Y en ese nuevo lugar, cuando su carrera parecía terminarse, aparece en su vida un bailarín de hip hop.

netflix-battle-pelicula Lisa Teige interpreta a una bailarina noruega en la película de Netflix.

Reparto de Battle, película de Netflix

Lisa Teige (Amelie)

Fabian Svegaard Tapia (Mikael)

Vebjørn Enger (Aksel)

Stig R. Amdam (Bjørn)

Silje Marie Baltzersen (Ida)

Charlott Utzig (Charlotte)

Sofie Albertine Foss (Vanessa)

Georgia May Anta (Alex)

Tráiler de Battle, película de Netflix

Dónde ver la película Battle, según la zona geográfica