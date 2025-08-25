A medida que el misterio permanece obstinadamente sin resolver, los personajes descubrirán hasta dónde están dispuestos a llegar en su búsqueda para encontrar una respuesta.

La producción descubre cuán susceptibles somos todos a construir nuestras propias conclusiones en ausencia de una verdad definitiva.

Netflix: de qué se trata la serie Bosque adentro

La serie de Netflix Bosque adentro, está ambientada entre 1994 y 2019 y nos cuenta la historia de Pawe Kopiski, un fiscal de Varsovia, que aún conserva la esperanza de encontrar a su hermana desaparecida hace más de 25 años.

Durante un campamento de verano, la joven se adentró en un bosque y nunca jamás se la volvió a ver.

bosque Gran serie de Netflix. Bosque adentro, arrasa en el mundo y solo tiene 6 episodios.

El hallazgo de una víctima de homicidio, que resulta ser un chico que se esfumó junto con la hermana de Pawel, arroja pruebas que relacionan al muerto con la desaparición de su hermana.

Mientras aumenta la esperanza de que esté viva, los secretos del pasado, bastante peligrosos, de la familia Pawel amenazan con destruir todo aquello, por lo que tanto han luchado todos estos años.

Netflix: reparto de la serie Bosque adentro

Grzegorz Damicki

Agnieszka Grochowska

Hubert Mikowski

Trailer de la serie Bosque adentro

Dónde ver la serie Bosque adentro, según la zona geográfica