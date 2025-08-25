Netflix arrasa con una serie alemana de 14 capítulos y recibió múltiples nominaciones

Netflix no tiene rival alguno, y es que su catálogo de series y películas tiene los mejores títulos del mundo. Una serie no para de sumar reproducciones con una historia que, desde el minuto uno, te sumergirá en un mundo atrapante e intenso, que apenas tiene 14 capítulos y fue muy galardonada: Kleo.

Las series y películas de producción alemana están cada vez más presentes en el catálogo de Netflix, y es que los suscriptores cada vez buscan más estas ofertas que crecieron abismalmente en calidad. Esta serie llega para confirmar que las historias que llegan de Alemania son éxitos mundiales, y en esta ocasión lo hizo con un relato que fue considerada la mejor producción europea de todo el 2022.

kleo 1
La serie alemana trajo una de las historias más aclamadas de Netflix en el 2022

Esta serie consta de un total de 14 capítulos, la cual está dividida en dos temporadas, y su historia es una mezcla perfecta de drama, suspenso y humor, tan buena que inclusive el gran Stephen King se declaró fan de ella. La segunda parte llegó a Netflix durante el 2024, y se dio gracias a la presión de los suscriptores y la crítica especializada, que la tildaron como una de las mejores del catálogo de series y películas.

Estamos hablando de una serie nominada a múltiples y prestigiosos premios, destacándose los "Critics Choice Awards" como mejor serie en lengua extranjera, y es que su llegada a Netflix fue un furor mundial. Dentro del catálogo de series y películas, la oferta alemana aparece como una de las opciones aclamadas por los suscriptores, explicando por qué es de las más recomendadas de la plataforma.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, y desde entonces aparece como una de las historias alemanas más originales y elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Kleo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de 14 capítulos, Kleo centra su historia en: "La exespía de Alemania Oriental Kleo sigue revolucionando Europa después de la Guerra Fría... y sumergiéndose más profundamente en su propio pasado, le guste o no".

Esta serie trajo una segunda temporada que, desde el minuto uno, se convirtió de lo más visto en Netflix.

kleo 2
Esta historia es un drama de espías, completamente diferente a todo lo visto en Netflix

Reparto de Kleo, serie de Netflix

  • Jella Haase como Kleo
  • Dimitrij Schaad como Sven
  • Julius Feldmeier como Thilo
  • Vincent Redetzki como Uwe Mittig
  • Vladimir Burlakov como Andi Wolf
  • Marta Sroka
  • Yun Huang
  • Alessija Lause
  • Thandi Sebe
  • Jürgen Heinrich

Dónde ver Kleo según mi zona geográfica

  • Latinoamérica: La serie Kleo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: La serie Kleo se puede ver en Netflix.
  • España: La serie Kleo se puede ver en Netflix.

