Estamos hablando de una serie nominada a múltiples y prestigiosos premios, destacándose los "Critics Choice Awards" como mejor serie en lengua extranjera, y es que su llegada a Netflix fue un furor mundial. Dentro del catálogo de series y películas, la oferta alemana aparece como una de las opciones aclamadas por los suscriptores, explicando por qué es de las más recomendadas de la plataforma.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, y desde entonces aparece como una de las historias alemanas más originales y elegidas de la plataforma.

Embed - Kleo Netflix Tráiler Español Serie Tv 2022

Netflix: de qué trata la serie Kleo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de 14 capítulos, Kleo centra su historia en: "La exespía de Alemania Oriental Kleo sigue revolucionando Europa después de la Guerra Fría... y sumergiéndose más profundamente en su propio pasado, le guste o no".

Esta serie trajo una segunda temporada que, desde el minuto uno, se convirtió de lo más visto en Netflix.

kleo 2 Esta historia es un drama de espías, completamente diferente a todo lo visto en Netflix

Reparto de Kleo, serie de Netflix

Jella Haase como Kleo

Dimitrij Schaad como Sven

Julius Feldmeier como Thilo

Vincent Redetzki como Uwe Mittig

Vladimir Burlakov como Andi Wolf

Marta Sroka

Yun Huang

Alessija Lause

Thandi Sebe

Jürgen Heinrich

Dónde ver Kleo según mi zona geográfica