Estamos hablando de una serie nominada a múltiples y prestigiosos premios, destacándose los "Critics Choice Awards" como mejor serie en lengua extranjera, y es que su llegada a Netflix fue un furor mundial. Dentro del catálogo de series y películas, la oferta alemana aparece como una de las opciones aclamadas por los suscriptores, explicando por qué es de las más recomendadas de la plataforma.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2020, y desde entonces aparece como una de las historias alemanas más originales y elegidas de la plataforma.
Embed - Kleo Netflix Tráiler Español Serie Tv 2022
Netflix: de qué trata la serie Kleo
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de 14 capítulos, Kleo centra su historia en: "La exespía de Alemania Oriental Kleo sigue revolucionando Europa después de la Guerra Fría... y sumergiéndose más profundamente en su propio pasado, le guste o no".
Esta serie trajo una segunda temporada que, desde el minuto uno, se convirtió de lo más visto en Netflix.
kleo 2
Esta historia es un drama de espías, completamente diferente a todo lo visto en Netflix
Reparto de Kleo, serie de Netflix
- Jella Haase como Kleo
- Dimitrij Schaad como Sven
- Julius Feldmeier como Thilo
- Vincent Redetzki como Uwe Mittig
- Vladimir Burlakov como Andi Wolf
- Marta Sroka
- Yun Huang
- Alessija Lause
- Thandi Sebe
- Jürgen Heinrich
Dónde ver Kleo según mi zona geográfica
- Latinoamérica: La serie Kleo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: La serie Kleo se puede ver en Netflix.
- España: La serie Kleo se puede ver en Netflix.