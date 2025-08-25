Las compañeras de la China Suárez de "En el Barro" la mandaron al frente y revelaron qué hizo

“Es una chica re copada.Tal vez de golpe estábamos en la calle filmando y la China había invitado a todo el equipo artístico y técnico hamburguesas, alguien dijo ‘llegaron hamburguesas’ y ella decía ‘las mandé yo’ y todos le decíamos ‘China estas loca’”, contó sobre la China Suárez en Desayuno Americano.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el Barro con la China Suárez

Netflix habría decidido hacer algunos cambios con la segunda temporada donde la China Suárez será la protagonista.

Según trascendió debido al éxito mundial que está teniendo "En el barro", la plataforma estrenaría la segunda parte en diciembre de 2025 y no en el verano del 2026 como estaba previsto. “Se va a adelantar la nueva temporada de En El Barro que tendrá a la China Suárez como protagonista. Se habla de diciembre de este año”, escribió el periodista Leo Arias en su cuenta de X.

china suarez prostituta en el barro

Días antes, salieron a laluz pequeños adelantos de lo que vendrá. En la foto que trascendió en las redes, se reveló el papel que tendrá la China Suárez en la serie que podrá verse en Netflix. "Nicole prostituta vip de clientes millonarios", explica el posteo.

Desde su mansión, la China Suárez deslumbró en bikini colaless y piercing XL

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Desde que llegó a Estambul, la China Suárez no ha parado de subir la temperatura con posados en trajes de baño cada vez más audaces y llamativos.

En esta oportunidad, la China Suárez dejó ver parte del imapctante jardín y pisicina de la nueva mansión a la que se mudó con Mauro Icardi aunque fue su lomazo el que se robó las miradas.

china suarez bikini xs

La China Suárez presumió su figura con una microbikini bicolor de bombacha colaless y fue por más luciendo un piercing de strass XL en su ombligo.