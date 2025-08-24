Las llamativas fotos de la China Suárez en microbikini XS desde las playas de Estambul

china suarez bikini playa estambul Las llamativas fotos de la China Suárez en microbikini XS en las playas de Estambul.

El día anterior , la China Suárez volvió a llamar la atención con una selfie desde una tienda de Turquía donde una vez más eligió un vestido de inspiración boho chic súper suelto en el área de la panza, ideal para disimular un embarazo.

CHINA SUAREZ LOOK EMBARAZO

Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez

El jueves por la mañana, Wanda Nara regresó de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto. "Quizás muy pronto ya tengan la noticia que todos nos imaginamos”, indicó Wanda Nara. Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen", revelaba Wanda Nara.

Inmediatamnte el entorno de la China Suárez salió a desmentir sus dichos, asegurando que la actriz no está esperando un hijo de Mauro Icardi y que tampoco tendría planes de agrandar la familia.

Desde su mansión, la China Suárez deslumbró en bikini colaless y piercing XL

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Desde que llegó a Estambul, la China Suárez no ha parado de subir la temperatura con posados en trajes de baño cada vez más audaces y llamativos.

En esta oportunidad, la China Suárez dejó ver parte del imapctante jardín y pisicina de la nueva mansión a la que se mudó con Mauro Icardi aunque fue su lomazo el que se robó las miradas.

china suarez bikini xs

La China Suárez presumió su figura con una microbikini bicolor de bombacha colaless y fue por más luciendo un piercing de strass XL en su ombligo.