La primera foto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara

china hijas wanda partido La China Suárez salió con las hijas de Wanda Nara.

Según testigos, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron de lo más cariñosos y fueron amables con todos los que se acercaron. Minutos despúes llegaron al club Nicolás Cabré y su esposaa pocas horas de su regreso al país, Mauro Icardi fue por todo y compartió los momentos más íntimos de su luna de miel.

La reacción de la China Suárez a su foto desnuda

Desde paseos y recorridas por los sitios más emblemáticos hasta una atrevidísima postal de la China Suárez completamente desnuda en su cuarto de hotel en Maldivas, el jugador dejó todo a la vista.

Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la reacción de la China que si bien compartió en sus stories algunas de las imágenes que publicó Mauro Icardi, no las dejó en su muro de Instagram, eligiendo solo las de su paso por Japón. ¿No le gustaron?

La escandalosa razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez desnuda

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el momento que eligió Mauro Icardi para compartir sus fotos íntimas. En las redes sociales, los seguidores notaron que el futbolista lo hizo minutos despúes de las publicaciones de Wanda Nara.

Tras entregar sus hijas a Mauro, Wanda encendió las redes con una serie de imágenes desde su pileta, posando de espaldas y luciendo una microbikini XS, ideal para presumir sus curvas. ¿Icardi le respondió a Wanda Nara?

WANDA BIKINIII

El tenso encuentro de Mauro Icardi, sus hijas y Wanda Nara

Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

wanda mauro hijas

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.