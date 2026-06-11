Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador sorprendió a sus seguidores publicando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas con la China Suárez.
¿No le gustó? La llamativa reacción de la China Suárez luego de que Mauro Icardi la mostrara desnuda
Explosión en las redes sociales por la respuesta de la China Suárez a su foto como Dios la trajo al mundo. Los detalles
Si bien durante su estadía mantuvieron silencio en sus redes, a pocas horas de su regreso al país, Mauro Icardi fue por todo y compartió los momentos más íntimos de su luna de miel.
Desde paseos y recorridas por los sitios más emblemáticos hasta una atrevidísima postal de la China Suárez completamente desnuda en su cuarto de hotel en Maldivas, el jugador dejó todo a la vista.
Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la reacción de la China que si bien compartió en sus stories algunas de las imágenes que publicó Mauro Icardi, no las dejó en su muro de Instagram, eligiendo solo las de su paso por Japón. ¿No le gustaron?
La escandalosa razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez desnuda
Otro detalle que no pasó desapercibido fue el momento que eligió Mauro Icardi para compartir sus fotos íntimas. En las redes sociales, los seguidores notaron que el futbolista lo hizo minutos despúes de las publicaciones de Wanda Nara.
Tras entregar sus hijas a Mauro, Wanda encendió las redes con una serie de imágenes desde su pileta, posando de espaldas y luciendo una microbikini XS, ideal para presumir sus curvas. ¿Icardi le respondió a Wanda Nara?
El tenso encuentro de Mauro Icardi, sus hijas y Wanda Nara
Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.
En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.