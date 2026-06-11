¿No le gustó? La llamativa reacción de la China Suárez luego de que Mauro Icardi la mostrara desnuda

china suarez maldivas La China Suárez no publicó la foto como Dios la trajo al mundo que compartió Mauro Icardi.

Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la reacción de la China que si bien compartió en sus stories algunas de las imágenes que publicó Mauro Icardi, no las dejó en su muro de Instagram, eligiendo solo las de su paso por Japón. ¿No le gustaron?

La escandalosa razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez desnuda

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el momento que eligió Mauro Icardi para compartir sus fotos íntimas. En las redes sociales, los seguidores notaron que el futbolista lo hizo minutos despúes de las publicaciones de Wanda Nara.

WANDA BIKINIII Wanda Nara se mostró en bikini y Mauro Icardi publicó foto de la China Suárez.

Tras entregar sus hijas a Mauro, Wanda encendió las redes con una serie de imágenes desde su pileta, posando de espaldas y luciendo una microbikini XS, ideal para presumir sus curvas. ¿Icardi le respondió a Wanda Nara?

El tenso encuentro de Mauro Icardi, sus hijas y Wanda Nara

Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.

wanda mauro hijas Mauro Icardi pasó a buscar a sus hijas.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.