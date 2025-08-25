china suarez embarazo La impactante foto de la China Suárez en microbikini que explotó rumores de embarazo.

Además de presumir su enamoramiento, una foto de Mauro Icardi abrazando la panza de la China Suárez y apoyando su cabeza sobre ella explotó los rumores de embarazo nuevamente. "Chan", escribió el periodista Pepe Ochoa sobre la postal que estalló la red.

La China Suárez mostró cómo es su nueva mansión por dentro

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Primero, la China Suárez arrancó con todo causando sensación con una foto desde su nuevo guardarropa. Con una selfie frente al espejo luciendo un conjunto de pantalones cargo y remera crop top súper canchero, la China dejó ver su impactante vestidor y estallaron las comparaciones con el de Wanda Nara.

china suarez vestidor

Ahora, la China Suárez siguió con el tour por su flamante mansión y grabó un video dejando ver parte del interior de su ostentoso living, decorado en colores blancos, gris con mucho mármol presente.

china suarez mansion

Días antes, la China Suárez ya había anticipado su felicidad por los resultados de su mudanza. “Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribía la China agradecida por su presente con Mauro Icardi.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo

La China rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos, admitiendo que el video es real.