china suarez lenceria Se viraliza video de la China Suárez en lencería de transparencias.

Días antes, la China Suárez también generó toda una ola de comentarios por el look que eligió para ir a la cancha. La top llevó un vestido blanco boho chic y botas altas imposible de pasar desapercibido.

china suarez look partido

La China Suárez mostró las habilidades manuales de Mauro Icardi

Una vez más, la China Suárez usó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores las cualidades de Mauro Icardi que la enamoran, dejando ver parte de su vida íntima en Turquía.

La China Suárez presumió una faceta desconocida de Mauro Icardi grabándolo haciendo diferentes tareas domésticas de la casa, como arreglar electrodomésticos, pintar, colgar cuadros, entre otras cosas.

CHINA SUAREZ MAURO ICARDI VIDEO

"Hombre que resuelve vale por 1000", escribió la China Suárez más enamorada que nunca. Además días antes fue la primera en celebrar el gol de Icardi en su vuelta a las canchas con un filoso posteo apuntando a los haters.

china suarez gol icardi

Desde su mansión, la China Suárez deslumbró en bikini colaless y piercing XL

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Desde que llegó a Estambul, la China Suárez no ha parado de subir la temperatura con posados en trajes de baño cada vez más audaces y llamativos.

En esta oportunidad, la China Suárez dejó ver parte del imapctante jardín y pisicina de la nueva mansión a la que se mudó con Mauro Icardi aunque fue su lomazo el que se robó las miradas.

china suarez bikini xs

La China Suárez presumió su figura con una microbikini bicolor de bombacha colaless y fue por más luciendo un piercing de strass XL en su ombligo.