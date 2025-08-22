¡Bombazo! Wanda Nara se iría de Argentina: ¿cerca de Icardi y la China Suárez?

wanda nara mudanza italia ¡Bombazo! Wanda Nara se va de Argentina: ¿cerca de Icardi y la China Suárez?.

"Que difícil. Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia muy importante. Implica mudanza", escribió Wanda Nara junto a un emoji llorando, una llave y la bandera italiana.

Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi

Wanda regresó de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto hablando como nunca antes de sus conflictos y mala relación con Mauro Icardi.

Angustiada, Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi y ahora se confirmó que la top denunciará a Icardi por violencia sexual y física.

wanda nara embarazo china suarez

"Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara.

"Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos", agregó Ubfal quien además reveló que existen seis causas judiciales contra Mauro Icardi.

Wanda Nara al borde del llanto

En su llegada a Ezeiza, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y se mostró de lo más angustiada por las situaciones que habría vivido con el futbolista.

“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, dijo Wanda Nara dejando a todos impactados.

"Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”, agregó Wanda Nara sobre la condena que desea para Mauro Icardi.