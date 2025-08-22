Inicio Farándula Wanda Nara
El drama secreto de Wanda Nara con Mauro Icardi: "Hubo violencia física y sexual"

Tras las declaraciones de Wanda Nara en Ezeiza, salieron a la luz detalles impactantes de su vida con Mauro Icardi. Los detalles

Wanda Nara regresó de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto hablando como nunca antes de sus conflictos y mala relación con Mauro Icardi.

Angustiada, Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi y ahora se confirmó que la top denunciará a Icardi por violencia sexual y física.

"Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara.

"Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos", agregó Ubfal quien además reveló que existen seis causas judiciales contra Mauro Icardi.

Wanda Nara al borde del llanto

En su llegada a Ezeiza, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y se mostró de lo más angustiada por las situaciones que habría vivido con el futbolista.

“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, dijo Wanda Nara dejando a todos impactados.

"Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”, agregó Wanda Nara sobre la condena que desea para Mauro Icardi.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi en el Día del Niño

Wanda pasó el Día del Niño alejada de sus hijas e hijos pero estalló por la llamativa actitud de Mauro Icardi con sus herederas.

A través de un explosivo descargo en su cuenta de X, Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi a quien cuestionó por no pagar lo que le corresponde a sus hijas Francesca e Isabella pero sí a la familia e hijos de la China Suárez.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. ¡Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show!”, escribió.

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó. "Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.

