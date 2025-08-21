Al borde del llanto, Wanda Nara comparó su situación con la de Julieta Prandi: "Llegaron los golpes"

"Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”, agregó Wanda Nara sobre la condena que desea para Mauro Icardi.

Qué hizo Wanda Nara tras el ingreso de Icardi en el registro de deudores alimentarios

Wanda Nara viajó a Estados Unidos y desde allí recibió la noticia del revés judicial que recibió Mauro Icardi por no pagarle la cuota alimentaria y obra social a sus hijas desde hace meses.

Luego de que Wanda Nara publicara descargo donde lo acusó de padre ausente y de pagarle el colegio a los hijos de la China Suárez y no a los suyos, la justicia decidió ingresar al futbolista en el registro de deudores alimentarios.

Si bien no hizo referencia directa a la resolución, Wanda Nara se mostró exultante desde Los Ángeles aprovechando su tarde para realizar compras en las tiendas más lujosas.

wanda nara festejo reves icardi

Días antes Wanda Nara arrancó con su desfile de looks apostando por su tendencia sporty favorita. La rubia lució pantalones estilo jogginetaa, corpiño deportivo, campera bomber y su infaltable cartera de lujo como accesorio.

wanda nara hollywood

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi en el Día del Niño

Wanda pasó el Día del Niño alejada de sus hijas e hijos pero estalló por la llamativa actitud de Mauro Icardi con sus herederas.

A través de un explosivo descargo en su cuenta de X, Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi a quien cuestionó por no pagar lo que le corresponde a sus hijas Francesca e Isabella pero sí a la familia e hijos de la China Suárez.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. ¡Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show!”, escribió.

wanda nara enojo icardi dia del niño

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó. "Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.