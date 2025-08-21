WANDA NARA LOOK UNIVERSAL El polémico look de Wanda Nara en Los Ángeles: pantalón desprendido y ....

Entre sus elecciones más llamativas sorprendió el conjunto que eligió para su visita a Universal. De lo más sexy, Wanda Nara eligió un body de transparencias de encaje ultra revelador combinándolo con patalón desprendido.

Wanda Nara marca tendencia en Estados Unidos

Wanda Nara volvió al país tras su paso por México, armó las valijas y partió nuevamente, esta vez a Estados Unidos acompañada por Kenny Palacios.

Como siempre, Wanda Nara no tardó en subir stories desde el primer momento de su llegada posando desde las famosas colinas de Hollywood.

Wanda Nara arrancó con su desfile de looks apostando por su tendencia sporty favorita. La rubia lució pantalones estilo jogginetaa, corpiño deportivo, campera bomber y su infaltable cartera de lujo como accesorio.

wanda nara hollywood

Días antes, Wanda Nara presumió su faceta más glamorosa regalándole a sus seguidores un pequeño adelanto de las primeras grabaciones de Love is Blind 2 deslumbrando con su impactante vestido de transparencias.

wanda nara transparencias love is blind

Wanda Nara salió vestida por sus hijas y causó sensación: "Un palito..."

Wanda Nara dejó a todos sus seguidores impactados protagonizando la publicidad de una reconocida marca de maní y ahora lo hizo con su look.

Durante la tarde del domingo, Wanda Nara sorprendió a sus fans al dejar que sus hijas Francesca e Isabella elijan su atuendo causando sensación con el estilo de las pequeñas.

En el video subido por Wanda Nara se puede escuchar las voces de sus herederas explicando su elección. "Es inspiración palito de la selva", dicen sobre el outfit en tonos rosa y blanco.

wanda nara look hijas

"Es una cartera muy palito de la selva", insisten divertidas para el atuendo que, según Wanda Nara explicó, lució para una visita de domingo al supermercado.