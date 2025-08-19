wanda nara enojo icardi dia del niño Wanda Nara publicó lo peor que hizo Mauro Icardi con sus hijas en el Día del Niño.

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó. "Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.

Mauro Icardi cuestionó el estado cognitivo de Wanda Nara y explotó todo

Se abrió un nuevo capítulo en la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara luego de que el futbolista presentara una demanda cuestionando el estado cognitivo de Wanda.

Según mostraron en el escrito las abogadas de Mauro Icardi advierten que él está preocupado "por el dudoso estado cognitivo en el que se muestra la señora Nara en sus redes", dando a entender que no confía en su capacidad para cuidad a sus hijas, entre otras cosas.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara salió con los tapones de punta como nunca antes, defendiéndose con un feroz posteo en su cuenta de Instagram. "Tenés que ser muy hijo de pu**, sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia", escribió.

wanda nara descargo mauro icardi

"Jamás consumí, ni antes ni mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aun más hijo de pu**, ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte. Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de justicia", agregó la figura de Telefe de manera furiosa. "Me cansé de que me acuses siempre de algo nuevo desde que te dejé y de mentiras para cumplir tu amenaza", cerró Wanda Nara para luego compartir capturas de pantalla de conversaciones con sus médicos.