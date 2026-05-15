Maxi López se enteró que sus hijos estaban al cuidado de Martín Migueles y explotó todo

“¿Cómo va a terminar esto? Maxi López se va a llevar a sus hijos a vivir con él a su casa de Nordelta. Me dijo que los chicos son grandes, que deciden y que por eso él alquiló en Nordelta, para estar cerca de Wanda”, agregó Yanina Latorre quien confirmó la continuidad del romance de Wanda y el socio de Piccirillo a pesar de los dichos de la empresaria.

Las fotos que complican a Wanda Nara y Martín Migueles

A pesar de las declaraciones de Wanda Nara, en la mañana del miércoles aparecieron imágenes de Martín Migueles con las hijas de Wanda Nara durante el fin de semana, lo que desmentiría la supuesta separación. “Eso destierra totalmente la farsa de que Wanda Nara está separada de Martín Migueles anunciaron en el programa de Moria Casán mientras que un testigo reveló más detalles sobre lo sucedido durante los últimos días.

martin migueles hijas wanda Martín Migueles de compras con las hijas de Wanda Nara.

“Entonces me dicen ‘Yo voy a comprar a un supermercado en Nordelta y los veo siempre a Migueles con su hija y con las dos nenas de Wanda. Esto fue hace un par de semanas atrás y este fin de semana me escribe y me dice ‘Martín, estoy en el supermercado a Migueles y su nena con las hijas de Wanda, las tres vestidas igual’. No la vamos a mostrar, pero hay otra foto en la que se les ve la cara”, reveló Martín Leiró.