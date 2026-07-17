Alexis Mac Allister jugará su segunda final con la Selección Argentina en una copa del mundo, tras vencer 2 a 1 a Inglaterra. En esta ocasión, la Scaloneta enfrentará a España el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.
Justin Bieber se metió en la historia de amor de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: la promesa que hizo el campeón
Luego de vencer a Inglaterra, la Selección argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026. En medio de la ansiedad, Alexis Mac Allister recibió un pedido de su mujer
En medio de la emoción por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial, Ailén Cova, la pareja de Alexis Mac Allister, compartió el especial pedido que le hizo al futbolista. Aprovechando que la ceremonia de clausura y el entretiempo contarán con la participación de artistas internacionales, la influencer no dejó pasar la oportunidad de hacerle una petición muy especial.
El pedido de Ailen Cova a Alexis Mac Allister
La influencer le mandó un video de Justin Bieber, donde confirma que participará en el entretiempo del Mundial y le escribió: "Por Dios Alexis". Por lo que el jugador le respondió: "Vamos a tener que hacerlo posible no?".
Acto seguido, Cova le contó a su pareja que hace 13 años fue la última vez que lo vio en persona y agregó: "Mi niña believer te lo ruega". Mac Allister sumó la frase: "Lo intentaremos bebé"
Ailen compartió la conversación privada mediante sus historias de Instagram y le agradeció a su pareja con emojis enamorados acompañados de un: "Gracias mi amor".
La final del Mundial: un evento con muchos artistas
La FIFA confirmó la ceremonia de clausura del Mundial 2026, un espectáculo que reunirá a figuras del entretenimiento global antes de la gran final del torneo. El acto arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial
Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed serán parte de la ceremonia, a los que se sumará Tom Cruise y otros invitados especiales cuya identidad la organización aún no ha revelado.
Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio de la final.
El show de medio tiempo estará a cargo de Madonna, Shakira, BTS y recientemente se sumó Justin Bieber. Será una presentación con una duración estimada de 11 minutos.
También, participará el cantante Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22, junto a una propuesta desarrollada con Coldplay. También estarán presentes personajes de Plaza Sesamo y Los Muppets.