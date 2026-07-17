Justin Bieber se metió en la historia de amor de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: la promesa que hizo el campeón

Acto seguido, Cova le contó a su pareja que hace 13 años fue la última vez que lo vio en persona y agregó: "Mi niña believer te lo ruega". Mac Allister sumó la frase: "Lo intentaremos bebé"

Cova compartió la conversación a traves de sus redes sociales. Imagen: Instagram: @ailencova.

Ailen compartió la conversación privada mediante sus historias de Instagram y le agradeció a su pareja con emojis enamorados acompañados de un: "Gracias mi amor".

La final del Mundial: un evento con muchos artistas

La FIFA confirmó la ceremonia de clausura del Mundial 2026, un espectáculo que reunirá a figuras del entretenimiento global antes de la gran final del torneo. El acto arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial

Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed serán parte de la ceremonia, a los que se sumará Tom Cruise y otros invitados especiales cuya identidad la organización aún no ha revelado.

Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio de la final.

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El show de medio tiempo estará a cargo de Madonna, Shakira, BTS y recientemente se sumó Justin Bieber. Será una presentación con una duración estimada de 11 minutos.

También, participará el cantante Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22, junto a una propuesta desarrollada con Coldplay. También estarán presentes personajes de Plaza Sesamo y Los Muppets.