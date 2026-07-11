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Mundial 2026

"No fue magia": el secreto detrás del gol de Alexis Mac Allister que pocos conocen

Mientras las cámaras seguían el festejo de los jugadores, un tremendo abrazo en el banco de suplentes reveló al verdadero cerebro del gol

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El gol de la Selección argentina oculta a un protagonista inesperado. 

El gol de la Selección argentina oculta a un protagonista inesperado. 

La Selección Argentina volvió a demostrar toda su jerarquía en en el Mundial 2026 . El gol tempranero de Alexis Mac Allister ante Suiza, que rompió el cero en el Arrowhead Stadium de Kansas City, pareció una genialidad del momento, sin embargo, hay un trabajo silencioso detrás.

Apenas iban 10 minutos de la primera parte cuando Lionel Messi acomodó la pelota en el córner izquierdo. El resto fue una pintura ensayada: centro quirúrgico al primer palo y aparición sorpresiva del volante pampeano para anticipar a toda la defensa. En medio de la euforia, el banco de la Selección argentina fue a abrazar a un, para muchos, inesperado protagonista.

Alexis Mac Allister abrió la cuenta ante Suiza.

Alexis Mac Allister abrió la cuenta ante Suiza.

Walter Samuel, el "cerebro" del gol de la Selección argentina

Hubo abrazos, gritos desahogados y palmadas en la espalda para un Walter Samuel que, fiel a su perfil bajo, intentó contener la sonrisa. El mérito era suyo.

El motivo de la felicitación generalizada tiene una explicación clara: Samuel es el encargado principal de diseñar y coordinar las jugadas de pelota parada dentro del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Cada movimiento, cada distracción y cada cortina que se ejecuta en un tiro de esquina nace de sus decisiones y órdenes en los entrenamientos previos.

Walter Samuel, el cerebro de la pelota parada en la Selección argentina.

Walter Samuel, el cerebro de la pelota parada en la Selección argentina.

De esta forma, la Selección argentina sigue demostrando que su éxito no es una cuestión de azar, tampoco de improviso. En este caso, tiene un cerebro con nombre y apellido.

Inglaterra espera en semifinales

En un emotivo, dinámico y cambiante partido, la Selección de Inglaterra le ganó a su par de Noruega en Miami en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El volante ofensivo Jude Bellingham, dio vuelta el partido con un doblete en el duelo que se extendió al tiempo suplementario, tras finalizar 1 a 1.

De mantenerse el resultado en favor de la Scaloneta, Argentina enfrentará a los ingleses en las semifinales, en un partido que se jugaría el próximo miércoles, 15 de junio, desde las 16.

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