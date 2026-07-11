"No fue magia": el secreto detrás del gol de Alexis Mac Allister que pocos conocen

El motivo de la felicitación generalizada tiene una explicación clara: Samuel es el encargado principal de diseñar y coordinar las jugadas de pelota parada dentro del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Cada movimiento, cada distracción y cada cortina que se ejecuta en un tiro de esquina nace de sus decisiones y órdenes en los entrenamientos previos.

Walter Samuel, el cerebro de la pelota parada en la Selección argentina.

De esta forma, la Selección argentina sigue demostrando que su éxito no es una cuestión de azar, tampoco de improviso. En este caso, tiene un cerebro con nombre y apellido.

Inglaterra espera en semifinales

En un emotivo, dinámico y cambiante partido, la Selección de Inglaterra le ganó a su par de Noruega en Miami en el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El volante ofensivo Jude Bellingham, dio vuelta el partido con un doblete en el duelo que se extendió al tiempo suplementario, tras finalizar 1 a 1.

De mantenerse el resultado en favor de la Scaloneta, Argentina enfrentará a los ingleses en las semifinales, en un partido que se jugaría el próximo miércoles, 15 de junio, desde las 16.