Inglaterra superó en un partidazo a México y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra venció 3 a 2 a México en un partido lleno de emociones y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 donde se medirá con Noruega.
Inglaterra venció a México en un partido lleno de emociones y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 donde se medirá con Noruega.
Inglaterra venció 3 a 2 a México en un partido lleno de emociones y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 donde se medirá con Noruega.
Una hora más tarde de lo programado, por culpa de la tormenta que estaba anunciada y durante la semana estuvo cerca de obligar a reprogramar el encuentro, mexicanos e ingleses jugaron un partido de alta intensidad y emotividad.
Tras un buen arranque del equipo local los británicos dieron muestras de su jerarquía y contundencia para ponerse rápidamente 2 a 0 con dos goles de Jude Bellingham, de extraordinaria actuación, a los 36' y a los 38' , pero El Tri reaccionó antes del descanso, descontó a través del delantero nacido en Colombia Julián Quiñones y estuvo muy cerca del empate.
En los primeros minutos del segundo tiempo fue expulsado Jarell Quansah e Inglaterra se quedó con 10 hombres, pero casi de inmediato, desde un saque de arco, hubo penal para el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel y Harry Kane puso el 3 a 1 con su sexto gol en el Mundial 2026.
El estadio Azteca se despidió de su tercera Copa del Mundo con una noche de muchas emociones y a los 66' hubo penal para los locales, sancionado a instancias del VAR, y Raúl Jiménez descontó con poco más de 20' por jugar.
México fue por el empate, intentó por todos lados y encerró a Inglaterra contra su arco, pero ni los 11' de tiempo recuperado le alcanzaron para forzar el alargue y no tener que despedirse ante su gente del Mundial 2026.
Los ingleses viajarán a Miami para jugar el sábado 11 ante Noruega que este domingo dio el gran golpe al eliminar a Brasil por 2 a 1 con doblete de Erling Haaland.
El otro cruce confirmado de cuartos de final es el que jugarán Francia y Marruecos.