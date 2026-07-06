Inglaterra superó en un partidazo a México y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

En los primeros minutos del segundo tiempo fue expulsado Jarell Quansah e Inglaterra se quedó con 10 hombres, pero casi de inmediato, desde un saque de arco, hubo penal para el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel y Harry Kane puso el 3 a 1 con su sexto gol en el Mundial 2026.

El estadio Azteca se despidió de su tercera Copa del Mundo con una noche de muchas emociones y a los 66' hubo penal para los locales, sancionado a instancias del VAR, y Raúl Jiménez descontó con poco más de 20' por jugar.

México fue por el empate, intentó por todos lados y encerró a Inglaterra contra su arco, pero ni los 11' de tiempo recuperado le alcanzaron para forzar el alargue y no tener que despedirse ante su gente del Mundial 2026.

Dos cruces confirmados de cuartos de final del Mundial 2026

Los ingleses viajarán a Miami para jugar el sábado 11 ante Noruega que este domingo dio el gran golpe al eliminar a Brasil por 2 a 1 con doblete de Erling Haaland.

El otro cruce confirmado de cuartos de final es el que jugarán Francia y Marruecos.