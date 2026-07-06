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Copa del Mundo 2026

Inglaterra superó en un partidazo a México y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra venció a México en un partido lleno de emociones y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 donde se medirá con Noruega.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Kane y Bellingham marcaron los goles de Inglaterra.

Kane y Bellingham marcaron los goles de Inglaterra.

Inglaterra venció 3 a 2 a México en un partido lleno de emociones y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 donde se medirá con Noruega.

Una hora más tarde de lo programado, por culpa de la tormenta que estaba anunciada y durante la semana estuvo cerca de obligar a reprogramar el encuentro, mexicanos e ingleses jugaron un partido de alta intensidad y emotividad.

Jude Bellingham, la figura, hizo dos goles para Inglaterra ante México.

Jude Bellingham, la figura, hizo dos goles para Inglaterra ante México.

Tras un buen arranque del equipo local los británicos dieron muestras de su jerarquía y contundencia para ponerse rápidamente 2 a 0 con dos goles de Jude Bellingham, de extraordinaria actuación, a los 36' y a los 38' , pero El Tri reaccionó antes del descanso, descontó a través del delantero nacido en Colombia Julián Quiñones y estuvo muy cerca del empate.

En los primeros minutos del segundo tiempo fue expulsado Jarell Quansah e Inglaterra se quedó con 10 hombres, pero casi de inmediato, desde un saque de arco, hubo penal para el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel y Harry Kane puso el 3 a 1 con su sexto gol en el Mundial 2026.

El estadio Azteca se despidió de su tercera Copa del Mundo con una noche de muchas emociones y a los 66' hubo penal para los locales, sancionado a instancias del VAR, y Raúl Jiménez descontó con poco más de 20' por jugar.

México fue por el empate, intentó por todos lados y encerró a Inglaterra contra su arco, pero ni los 11' de tiempo recuperado le alcanzaron para forzar el alargue y no tener que despedirse ante su gente del Mundial 2026.

Dos cruces confirmados de cuartos de final del Mundial 2026

Los ingleses viajarán a Miami para jugar el sábado 11 ante Noruega que este domingo dio el gran golpe al eliminar a Brasil por 2 a 1 con doblete de Erling Haaland.

El otro cruce confirmado de cuartos de final es el que jugarán Francia y Marruecos.

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