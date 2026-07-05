Haaland liquidó a Brasil y le dio a Noruega una histórica clasificación a cuartos de final del Mundial 2026

Erling Haaland marcó dos goles en los últimos minutos y Noruega dio el gran golpe del Mundial 2026 al vencer 2 a 1 a Brasil y avanzar a los cuartos de final.
Erling Haaland marcó dos goles en los últimos minutos y Noruega dio el gran golpe del Mundial 2026 al vencer a Brasil y avanzar a los cuartos de final.
Erling Haaland marcó dos goles en los últimos minutos y Noruega dio el gran golpe del Mundial 2026 al vencer 2 a 1 a Brasil y avanzar a los cuartos de final.
Haaland a los 79' y a los 89' marcó los dos goles del encuentro, le dio una clasificación histórica a su país y determinó una nueva decepción para Brasil, el máximo campeón de la historia de los mundiales, que lleva 24 años sin levantar la Copa del Mundo y ahora deberá esperar al menos hasta 2030.
El delantero, además, alcanzó a Messi y Mbappé como los máximos goleadores del Mundial 2026 al acumular 7 tantos.
En Nueva Jersey, donde dentro de dos semanas se definirá el título, el primer tiempo fue muy parejo y tuvo dos momentos clave cuando el VAR anuló un gol de Noruega por fuera de juego y luego el arquero Orjan Nyland detuvo un penal ejecutado por Bruno Guimaraes.
Nyland, de 35 años, se convirtió en la gran figura ante la insistencia del conjunto brasileño antes y sobre todo después del primer gol de Haaland.
Carlo Ancelotti recurrió a todo su poderío, incluyendo a Neymar, pero la resistencia de los nórdicos fue impenetrable hasta el minuto 99' cuando el propio Neymar, de penal, descontó.
Noruega espera por México o Inglaterra en un cruce de cuartos de final que se jugará el sábado 11 en Miami.