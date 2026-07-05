Haaland liquidó a Brasil y le dio a Noruega una histórica clasificación a cuartos de final del Mundial 2026

En Nueva Jersey, donde dentro de dos semanas se definirá el título, el primer tiempo fue muy parejo y tuvo dos momentos clave cuando el VAR anuló un gol de Noruega por fuera de juego y luego el arquero Orjan Nyland detuvo un penal ejecutado por Bruno Guimaraes.

Nyland, de 35 años, se convirtió en la gran figura ante la insistencia del conjunto brasileño antes y sobre todo después del primer gol de Haaland.

Carlo Ancelotti recurrió a todo su poderío, incluyendo a Neymar, pero la resistencia de los nórdicos fue impenetrable hasta el minuto 99' cuando el propio Neymar, de penal, descontó.

Noruega espera por México o Inglaterra en un cruce de cuartos de final que se jugará el sábado 11 en Miami.