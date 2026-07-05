El León respira: Atlético Club San Martín venció 1 a 0 a Deportivo Rincón y salió del fondo

Recién a los 38' el Chacarero pudo volver a intimidar a Sánchez con un disparo de Exequiel Batistella que se fue apenas afuera.

Y sobre el cierre, cuando parecía que todo pintaba para empate, apareció el paraguayo Felipe Rivarola para conectar un centro al segundo palo y convertir el 1 a 0.

Con gol de Rivarola, San Martín le ganó a Deportivo Rincón. Foto: Prensa ACSM

En el complemento, la visita introdujo modificaciones para intentar igualar las acciones, pero se encontró con un sólido San Martín que custodiaba con seguridad el área protegida por el Cali Rodríguez.

El segundo tiempo se tornó friccionado, con muchas faltas de ambos equipos y casi sin situaciones de riesgo. Mientras pasaban los minutos, el León se aferraba al triunfo mientras que a Deportivo Rincón le costaba arrimarse al área.

La única situación clara que tuvo la visita en todo el partido fue a los 42 de la segunda parte: un centro rasante desde la izquierda encontró en soledad a Cristian Estigarribia, quien definió mordido a las manos del arquero sanmartiniano.

Con el 1 a 0 final, San Martín se quedó con un triunfo vital para salir del fondo. El Chacarero, que en la próxima fecha se medirá contra FADEP en condición de visitante, llegó a las 17 unidades y superó a Juventud Unida y Deportivo Rincón (ambos últimos con 16 puntos).

El León sumó tres puntos vitales en la lucha por la permanencia. Foto: Prensa ACSM

Síntesis

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Iván Paz; Exequiel Batistella, Damián Arce, Joaquín León, Agustín Ferro, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Exequiel Herrera, Daniel Esteves, Juan Albertinazzi; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Carlos Ávila; Juan Ignacio Achetoni, Cristian Estigarribia. DT: Germán Noce

Goles: PT 45' Felipe Rivarola

Árbitro: José Díaz