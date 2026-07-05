Por la fecha número 16 del Torneo Fedaral A 2026, en la zona C, Atlético Club San Martín recibió a Deportivo Rincón de los Sauces con el objetivo de dejar los tres puntos en casa y salir del fondo de la tabla. En un partido aburrido y sin grandes chances, fue triunfo para el León por 1 a 0 con gol del paraguayo Felipe Rivarola.
El León respira: Atlético Club San Martín venció 1 a 0 a Deportivo Rincón y salió del fondo
El León venció 1 a 0 a Deportivo Rincón de Neuquén y sumó tres puntos claves en la lucha por la permanencia
San Martín golpeó en el momento justo y se quedó con un triunfo vital
Con el empuje de su público, San Martín salió decidido a buscar la apertura del marcador apenas comenzara el cotejo para luego manejar los hilos del partido. A los 13 minutos casi lo logra con una volea de Damián Arce que tenía destino de gol, pero el Oso Sánchez se lució y mandó el disparo al córner.
Conforme pasaron los minutos, Deportivo Rincón hizo pie y comenzó a cortar los circuitos de juego, generándole dificultades al León para pisar el área.
Recién a los 38' el Chacarero pudo volver a intimidar a Sánchez con un disparo de Exequiel Batistella que se fue apenas afuera.
Y sobre el cierre, cuando parecía que todo pintaba para empate, apareció el paraguayo Felipe Rivarola para conectar un centro al segundo palo y convertir el 1 a 0.
En el complemento, la visita introdujo modificaciones para intentar igualar las acciones, pero se encontró con un sólido San Martín que custodiaba con seguridad el área protegida por el Cali Rodríguez.
El segundo tiempo se tornó friccionado, con muchas faltas de ambos equipos y casi sin situaciones de riesgo. Mientras pasaban los minutos, el León se aferraba al triunfo mientras que a Deportivo Rincón le costaba arrimarse al área.
La única situación clara que tuvo la visita en todo el partido fue a los 42 de la segunda parte: un centro rasante desde la izquierda encontró en soledad a Cristian Estigarribia, quien definió mordido a las manos del arquero sanmartiniano.
Con el 1 a 0 final, San Martín se quedó con un triunfo vital para salir del fondo. El Chacarero, que en la próxima fecha se medirá contra FADEP en condición de visitante, llegó a las 17 unidades y superó a Juventud Unida y Deportivo Rincón (ambos últimos con 16 puntos).
Síntesis
San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Iván Paz; Exequiel Batistella, Damián Arce, Joaquín León, Agustín Ferro, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Exequiel Herrera, Daniel Esteves, Juan Albertinazzi; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Carlos Ávila; Juan Ignacio Achetoni, Cristian Estigarribia. DT: Germán Noce
Goles: PT 45' Felipe Rivarola
Árbitro: José Díaz