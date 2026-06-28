Atlético San Martín perdió frente a Costa Brava y sigue en el fondo de la tabla del Federal A

Atlético San Martín perdió tras cuarto partidos

Atlético Club San Martín venía de lograr un triunfazo de local por 3 a 1 ante Huracán Las Heras, acumulaba cuatro partidos sin perder y en La Pampa se cortó la racha positiva.

Se ubica último con 14 puntos a tres fechas del final de la fase regular.

Agustín Verdugo no fue habilitado y no pudo jugar para San Martín

El volante Agustín Verdugo, uno de los refuerzos del Albirrojo no fue habilitado y quedó afuera de la nómina de los futbolistas que viajaron a La Pampa. Mientras que el delantero Felipe Rivarola, otras de las incorporaciones, hizo su debut como titular.

Nuevas autoridades en el Atlético San Martín

En la mañana de este domingo se llevó adelante la asamblea de socios para el cambio de autoridades, en una jornada en la que se presentó el balance económico correspondiente al cierre de febrero de 2026 y se oficializó la nueva conducción de la institución con Pablo Ferlaza como presidente. El nuevo titular albirrojo tomará el lugar de Damián Reyes, que dejó su cargo tras cuatro años.

Pablo Ferlaza fue elegido como el nuevo presidente de San Martín.

Lo que viene para el Atlético San Martín

Por la 16ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, Atlético San Martín se enfrentará ante Deportivo Rincón, de Neuquén. Este cotejo se jugará en el estadio Libertador General San Martín.

La síntesis:

Costa Brava: Luciano Silva; Brian Montero, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Ezequiel Riera, Lautaro Ibarra y Agustín López; Tiago Gómez y Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.

Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Franco Rodríguez, Iván Paz, Juan José Almeida; Agustín Ferro, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.

Goles: PT: 45' Agüero de penal (CB), ST: 18' Ferro (ASM), 33' López (CB)

Cambios: ST: inicio: Juan Mazzolo y Ricardo Herensperger por Rodríguez y Almeida (ASM), 10' Maximiliano Lara por Gómez (CB), 26' Joaquín Vivani por Riera (CB), 29' Diego González por Batistella (ASM), 34' Lucas Mas y Enzo Tejada por Ojeda y Ferro (ASM), 36' Bautista Aldunate y Pablo Mansilla por López y Montero (CB).

Estadio: Costa Brava.

Árbitro: Maximiliano Manduca.