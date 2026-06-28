Atlético San Martín perdió frente a Costa Brava y sigue en el fondo de la tabla del Federal A

Atlético San Martín perdió 2 a 1 ante Costa Brava de General Pico este domingo, por la 15ª fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A. El partido se disputó el estadio Nuevo Pacaembú, bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca, de la Liga de Santa Fe.
Atlético San Martín cayó ante Costa Brava de General Pico, en La Pampa, por la fecha 15 de la Zona 3 del Torneo Federal A
Atlético San Martín perdió 2 a 1 ante Costa Brava de General Pico este domingo, por la 15ª fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A. El partido se disputó el estadio Nuevo Pacaembú, bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca, de la Liga de Santa Fe.
El Chacarero con esta derrota sigue último en su grupo.
Pablo Agüero abrió el marcador para Costa Brava, de penal, tras una infracción del defensor Matías Contreras a Lautaro Ibarra. En el segundo tiempo lo igualó Agustín Ferro para el Albirrojo a los 18' con un certero cabezazo y Agustín López a los 33' marcó el segundo para el conjunto de General Pico.
Atlético Club San Martín venía de lograr un triunfazo de local por 3 a 1 ante Huracán Las Heras, acumulaba cuatro partidos sin perder y en La Pampa se cortó la racha positiva.
Se ubica último con 14 puntos a tres fechas del final de la fase regular.
El volante Agustín Verdugo, uno de los refuerzos del Albirrojo no fue habilitado y quedó afuera de la nómina de los futbolistas que viajaron a La Pampa. Mientras que el delantero Felipe Rivarola, otras de las incorporaciones, hizo su debut como titular.
En la mañana de este domingo se llevó adelante la asamblea de socios para el cambio de autoridades, en una jornada en la que se presentó el balance económico correspondiente al cierre de febrero de 2026 y se oficializó la nueva conducción de la institución con Pablo Ferlaza como presidente. El nuevo titular albirrojo tomará el lugar de Damián Reyes, que dejó su cargo tras cuatro años.
Por la 16ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, Atlético San Martín se enfrentará ante Deportivo Rincón, de Neuquén. Este cotejo se jugará en el estadio Libertador General San Martín.
La síntesis:
Costa Brava: Luciano Silva; Brian Montero, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Ezequiel Riera, Lautaro Ibarra y Agustín López; Tiago Gómez y Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.
Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Franco Rodríguez, Iván Paz, Juan José Almeida; Agustín Ferro, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.
Goles: PT: 45' Agüero de penal (CB), ST: 18' Ferro (ASM), 33' López (CB)
Cambios: ST: inicio: Juan Mazzolo y Ricardo Herensperger por Rodríguez y Almeida (ASM), 10' Maximiliano Lara por Gómez (CB), 26' Joaquín Vivani por Riera (CB), 29' Diego González por Batistella (ASM), 34' Lucas Mas y Enzo Tejada por Ojeda y Ferro (ASM), 36' Bautista Aldunate y Pablo Mansilla por López y Montero (CB).
Estadio: Costa Brava.
Árbitro: Maximiliano Manduca.