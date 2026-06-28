Mundial: el viaje que unió a una mamá de 78 años, sus hijos y sus nietos detrás de la Selección

Las entradas fueron una verdadera odisea.

"No fue tan fácil conseguirlas. Fueron muchos intentos, muchas averiguaciones y mucha gente con la que hablamos para ver si alguien estaba dispuesto a vender. Pero siempre tuvimos claro que, aun si no conseguíamos entrar, ya iba a ser una gran experiencia estar acá", dijo.

El sueño de conseguir las entradas para ver a la Selección se hizo realidad

Finalmente, el sueño se hizo realidad.

El sábado, la familia mendocina llegó varias horas antes al estadio de Dallas. Allí los esperaban amigos argentinos que habían armado una especie de campamento en los alrededores después del partido anterior.

"Había chicos, familias, esposas, amigos. Compartimos la previa durante un par de horas y fue hermoso. Como Argentina ya estaba clasificada, el ambiente era muy relajado y se respiraba una alegría impresionante", evocó.

Cuando llegó el momento de ingresar, todo fue rápido y perfectamente organizado.

El sábado, la familia mendocina llegó varias horas antes al estadio de Dallas. Allí los esperaban amigos argentinos que habían armado una especie de campamento en los alrededores después del partido anterior.

"El ingreso fue espectacular. La aplicación de FIFA funcionó perfecto, el estadio es impactante y toda la organización fue increíble", señaló.

Pero más allá del resultado deportivo, hubo un momento que quedará para siempre en la memoria familiar.

Aunque sabían que Lionel Messi arrancaría en el banco, nunca perdieron la ilusión de verlo.

"Cuando Scaloni empezó a hacer ingresar a Messi y a otros titulares fue una sorpresa enorme. No podíamos haber pedido más".

Santiago también quedó sorprendido por el escenario donde se disputó el encuentro.

"Sabía que el estadio era techado por el calor que hace en Texas, pero verlo en persona es otra cosa. Las instalaciones son increíbles, la iluminación, las butacas, los espacios para recorrer, la comida... Todo pensado para disfrutar en familia", expresó.

Santiago también quedó sorprendido por el escenario donde se disputó el encuentro.

Y justamente eso fue lo que más lo emocionó.

"Mi mamá tiene 78 años y la pasó bárbaro –confesó. Poder verla disfrutando con sus nietos, conmigo y con mi hermana fue una experiencia inolvidable. Eso es lo que más me llevo".

La aventura todavía no termina. Ahora continuarán el viaje por Nueva York durante varios días y mantienen intacta una ilusión más.

"Si conseguimos entradas iremos a ver a Argentina en Miami. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo. Y si no, lo veremos en el Fan Fest de Times Square o en Nueva Jersey. Lo importante es seguir acompañando a la Selección y vivir esta fiesta con argentinos, estemos donde estemos", concluyó.