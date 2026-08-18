Lo que tenés que hacer con tu geranio o malvón en agosto para que estalle de flores en primavera

El malvón es una de las plantas más elegidas para decorar balcones, patios y terrazas debido a sus coloridas flores y a su capacidad para desarrollarse en macetas. Sin embargo, para que llegue a la primavera en buenas condiciones, no alcanza con regarlo: también es necesario retirar las flores deterioradas y mantener una adecuada disponibilidad de nutrientes.
Sacar las flores marchitas para estimular nuevos brotes: la clave para la floración del malvón o geranio
Uno de los trabajos de jardinería más importantes durante agosto consiste en eliminar las flores marchitas. Cuando una flor comienza a secarse, conviene retirarla cuidadosamente junto con el tallo que la sostiene, realizando el corte o desprendimiento lo más cerca posible de su base.
Este procedimiento permite que el geranio no continúe destinando recursos a una estructura que ya terminó su ciclo. De esta manera, la planta puede concentrar su energía en desarrollar nuevos brotes, hojas y futuras flores.
La limpieza también contribuye a mantener el malvón más ordenado y saludable. Es recomendable revisar la planta con frecuencia y quitar las flores que hayan perdido su aspecto fresco. Además, durante las últimas semanas del invierno conviene ubicar la maceta en un sector luminoso y protegido de las heladas, especialmente si se encuentra en un balcón expuesto.
Jardinería: el abono que puede ayudar al malvón o geranio a florecer en primavera
El segundo aspecto fundamental es la fertilización. Los geranios cultivados en macetas dependen especialmente de los nutrientes disponibles en el sustrato, ya que la tierra de los recipientes puede agotarse con mayor rapidez que la del suelo del jardín.
Para acompañar la preparación de la planta durante agosto, se puede recurrir a un fertilizante adecuado para plantas con flor, respetando siempre las indicaciones de la etiqueta. Entre las alternativas mencionadas por especialistas se encuentra el abono específico para cítricos, debido a su aporte de potasio y micronutrientes.
El potasio cumple un papel importante en diferentes procesos de las plantas y puede acompañar la etapa de floración, mientras que los micronutrientes contribuyen al desarrollo general. Sin embargo, utilizar más fertilizante del recomendado no hará que el malvón florezca más: un exceso puede perjudicar sus raíces.
En pocas palabras
- Agosto es clave: Cuidados específicos del geranio o malvón para una floración abundante en primavera.
- Flores marchitas: Retirarlas estimula el desarrollo de nuevos brotes y la salud general de la planta.
- Fertilización: Aportar nutrientes adecuados, como potasio, favorece la floración sin dañar las raíces.