Lo que tenés que hacer con tu geranio o malvón en agosto para que estalle de flores en primavera

Este procedimiento permite que el geranio no continúe destinando recursos a una estructura que ya terminó su ciclo. De esta manera, la planta puede concentrar su energía en desarrollar nuevos brotes, hojas y futuras flores.

La limpieza también contribuye a mantener el malvón más ordenado y saludable. Es recomendable revisar la planta con frecuencia y quitar las flores que hayan perdido su aspecto fresco. Además, durante las últimas semanas del invierno conviene ubicar la maceta en un sector luminoso y protegido de las heladas, especialmente si se encuentra en un balcón expuesto.

Descubrí cómo cuidar a tus malvones o geranios por estas semanas.

Jardinería: el abono que puede ayudar al malvón o geranio a florecer en primavera

El segundo aspecto fundamental es la fertilización. Los geranios cultivados en macetas dependen especialmente de los nutrientes disponibles en el sustrato, ya que la tierra de los recipientes puede agotarse con mayor rapidez que la del suelo del jardín.

Para acompañar la preparación de la planta durante agosto, se puede recurrir a un fertilizante adecuado para plantas con flor, respetando siempre las indicaciones de la etiqueta. Entre las alternativas mencionadas por especialistas se encuentra el abono específico para cítricos, debido a su aporte de potasio y micronutrientes.

Cómo cuidar un malvón o geranio en agosto.

El potasio cumple un papel importante en diferentes procesos de las plantas y puede acompañar la etapa de floración, mientras que los micronutrientes contribuyen al desarrollo general. Sin embargo, utilizar más fertilizante del recomendado no hará que el malvón florezca más: un exceso puede perjudicar sus raíces.