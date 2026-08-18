Truco para restaurar las sillas de la casa sin gastar una fortuna

En algunos lugares se conocen como sillas italianas, en otros como sillas de hierro y también reciben el nombre de sillas voladizas. Este modelo se diferenciaba del resto de las sillas porque no se fabricaban con 4 patas, sino que tenían dos patas unidas a un extremo del asiento y una base en forma de L que sostenía el peso.

Existen muchísimos diseños y modelos de sillas.

Las primeras sillas voladizas fueron diseñadas por el arquitecto Mart Stam. El holandés utilizó tuberías de gas estándar y accesorios de unión de tuberías para los primeros ejemplares que fueron presentados en 1927 en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart.

Hoy este modelo de sillas forma parte de muchas casas, oficinas y espacios de gastronomía, en sus modelos más actuales o con estilos más antiguos para dar un toque vintage a los ambientes.

Truco de tapicero experto para restaurar las sillas de la casa

Restaurar sillas y tapizarlas desde cero parece una tarea dificilísima, pero no lo es, aunque sí requiere de tiempo y paciencia.

Para este truco vas a necesitar un destornillador, tela de cuerina o cuero sintético, una engrapadora o máquina de tachas de tapicería, espuma de alta densidad de unos 10 centímetros de alto, pegamento, tapitas plásticas para las patas de las sillas y un trapo para limpiar los caños.

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