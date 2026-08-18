Truco para restaurar las sillas de la casa sin gastar una fortuna

Las sillas vintage suelen estar revestidas con materiales sintéticos o cueros que se gastan y agrietan producto del envejecimiento del plástico. Por falta de uso, por exposición al sol o al calor, por la humedad ambiental o el contacto con productos de limpieza abrasivos, naturalmente el revestimiento se gasta.
Un truco y algo más: cuál es la historia de las famosas sillas de caño
Todos tenemos en casa un juego de sillas de revestimiento de cuerina o cuero ecológico con estructura metálica que seguramente heredamos de alguna abuela o madre. Estas sillas de caño y cuerina con espuma en el interior fueron muy populares en los años 70 y hasta los 90, aunque nacieron mucho antes.
En algunos lugares se conocen como sillas italianas, en otros como sillas de hierro y también reciben el nombre de sillas voladizas. Este modelo se diferenciaba del resto de las sillas porque no se fabricaban con 4 patas, sino que tenían dos patas unidas a un extremo del asiento y una base en forma de L que sostenía el peso.
Las primeras sillas voladizas fueron diseñadas por el arquitecto Mart Stam. El holandés utilizó tuberías de gas estándar y accesorios de unión de tuberías para los primeros ejemplares que fueron presentados en 1927 en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart.
Hoy este modelo de sillas forma parte de muchas casas, oficinas y espacios de gastronomía, en sus modelos más actuales o con estilos más antiguos para dar un toque vintage a los ambientes.
Truco de tapicero experto para restaurar las sillas de la casa
Restaurar sillas y tapizarlas desde cero parece una tarea dificilísima, pero no lo es, aunque sí requiere de tiempo y paciencia.
Para este truco vas a necesitar un destornillador, tela de cuerina o cuero sintético, una engrapadora o máquina de tachas de tapicería, espuma de alta densidad de unos 10 centímetros de alto, pegamento, tapitas plásticas para las patas de las sillas y un trapo para limpiar los caños.
- Lo primero que hay que hacer para comenzar con el truco es buscar un espacio cómodo de la casa para trabajar. Con el destornillador retira el espaldar y el asiento de las sillas.
- Utiliza una pinza para sacar las grampas o tachas viejas y retirar la tela rota.
- Retira la espuma vieja, limpia la madera y pega la espuma nueva con la forma de cada pieza usando pegamento apto.
- Corta las piezas de tela o confecciona fundas con la forma en la máquina de coser y colócala en la madera ya con la espuma, fijando con grampas.
- Limpia los caños y la estructura con un paño con vinagre y cambia las tapitas de las patas.
- Coloca el espaldar y el asiento nuevamente en la estructura metálica, fijando con los tornillos.
En pocas palabras
- Truco de restauración: Se revela un método para reparar y recuperar sillas viejas y agrietadas.
- Historia de las sillas: Se explora el origen y evolución de las populares sillas de caño y cuerina de los años 70 a 90.
- Restauración paso a paso: Se detallan los materiales y el procedimiento para tapizar y renovar las sillas en casa.