El truco fácil y rápido para recuperar tu repasador de cocina

Generalmente, el repasador de cocina es un elemento cuya limpieza suele estar en segundo plano, debido a que se usa para todo, desde arrastrar suciedad de hornallas y mesas hasta para utilizarlo para secar zonas húmedas o mojadas. Es por esto mismo que su aspecto nuevo deja de serlo en poco tiempo y además, comienza a despedir un olor muy desagradable que requiere de un truco de limpieza para dejarlo perfumado y como nuevo.

Cómo hacer este truco de limpieza

Para llevar adelante este truco de limpieza y renovar el repasador de la cocina no se necesita de muchos elementos, pero sí deben ser poderosos, teniendo en cuenta que este trapo suele ser utilizado para repasar, enjuagar o tomar cosas calientes.