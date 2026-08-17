El truco fácil y rápido para recuperar tu repasador de cocina

A la hora de limpiar el hogar, hay elementos que siempre están en todas las casas. Uno de ellos es el repasador de cocina, que no solo se usa para la higiene del lugar, sino para no quemarse, lo que lo convierte en un habitante clave de toda casa. Sin embargo, igual que el resto de los elementos, con el tiempo se ensucia. Por ello existe un truco de limpieza que lo deja como nuevo.
Generalmente, el repasador de cocina es un elemento cuya limpieza suele estar en segundo plano, debido a que se usa para todo, desde arrastrar suciedad de hornallas y mesas hasta para utilizarlo para secar zonas húmedas o mojadas. Es por esto mismo que su aspecto nuevo deja de serlo en poco tiempo y además, comienza a despedir un olor muy desagradable que requiere de un truco de limpieza para dejarlo perfumado y como nuevo.
Cómo hacer este truco de limpieza
Para llevar adelante este truco de limpieza y renovar el repasador de la cocina no se necesita de muchos elementos, pero sí deben ser poderosos, teniendo en cuenta que este trapo suele ser utilizado para repasar, enjuagar o tomar cosas calientes.
Es por eso mismo que los tres ingredientes que requiere este truco están entre los más poderosos a la hora de la higiene. Estos son:
- Agua caliente
- Bicarbonato de sodio
- Vinagre blanco
Con estos elementos y el truco de limpieza que los combina, no solamente se los deja como nuevos, sino que se recupera su color y se eliminan hongos y bacterias. Para hacerlo, solo se necesita colocar y diluir el bicarbonato de sodio con agua caliente,luego se lo bate hasta deshacer todo este polvo de cocina. Posterior a esto, se agrega una taza de vinagre blanco y se mezcla hasta combinar todos los elemento. Por último, sólo queda remojar el trapo y el repasador de cocina por media hora, y al final se enjuaga igual que siempre.
En pocas palabras
- Truco de limpieza: Se revela un método para renovar el repasador de cocina dejándolo como nuevo.
- Ingredientes clave: El método utiliza agua caliente, bicarbonato de sodio y vinagre blanco para una higiene profunda.
- Beneficios: Este truco no solo recupera el color, sino que también elimina hongos y bacterias del trapo.