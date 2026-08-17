Mochila de emergencia por terremoto: los 20 elementos que no pueden faltar para afrontar las primeras 72 horas

Ante un terremoto o fuerte temblor, incluso frente a una emergencia, tener algunos elementos básicos preparados en una mochila puede ser crucial durante las primeras 72 horas. Una guía difundida por Defensa Civil Mendoza propone armar una mochila de emergencia con recursos para esos 3 días que, se sabe, son fundamentales en cualquier parte del mundo.
Después de lo ocurrido en Venezuela y Colombia, donde hubo que lamentar centenares de fallecidos, heridos e incontables daños materiales por terremotos, el tema de la mochila de emergencia volvió a instalarse en la conversación y bien vale recordar algunos aspectos básicos.
Entre los elementos sugeridos aparecen alimentos de fácil conservación, como chocolates y barras de cereales, además de una botella de agua. También se recomienda incluir ropa de abrigo y una manta liviana.
Qué no puede faltar en la mochila de emergencia frente a un terremoto
La lista contempla además una linterna a pilas y una radio a pilas, junto con velas y fósforos. Para facilitar el acceso a una casa o un vehículo, la guía aconseja llevar una copia de las llaves de la casa y del auto.
Otro punto importante es la documentación. La mochila debería contener documentos, una lista de teléfonos y datos de familiares, información que puede resultar necesaria si se interrumpen las comunicaciones habituales.
La guía también incorpora elementos de higiene y primeros auxilios. Entre ellos figuran alcohol en gel y un botiquín con medicamentos para tratamientos específicos, guantes de látex, antisépticos, algodón, cinta adhesiva, tijeras, termómetro, yodo, curitas, gasas y vendas elásticas de 5 y 10 centímetros.
La propuesta apunta a concentrar en un solo lugar elementos que puedan resultar necesarios durante una emergencia, de modo que estén disponibles rápidamente y puedan acompañar a las personas durante las primeras 72 horas.
La lista completa
- Chocolates y barras de cereales
- Botella de agua
- Ropa de abrigo
- Manta liviana
- Linterna a pilas
- Radio a pilas
- Velas
- Fósforos
- Copia de llaves de casa y auto
- Documentos
- Lista de teléfonos y datos familiares
- Alcohol en gel
- Algodón
- Cinta adhesiva
- Tijera
- Curitas
- Termómetro
- Yodo
- Gasas
- Vendas elásticas
Complementariamente, se aconseja llevar bolsas plásticas tipo residuos para llevar bien completa la mochila y tener todas las herramientas para hacerle frente a una catástrofe natural.
En pocas palabras
- Mochila de emergencia: Defensa Civil Mendoza detalla qué elementos básicos guardar para afrontar las primeras 72 horas ante un terremoto.
- Contenido esencial: la lista incluye alimentos no perecederos, agua, linterna, radio, botiquín y documentación importante.
- Recomendaciones adicionales: se sugiere incorporar ropa de abrigo, manta liviana y elementos de higiene personal para mayor seguridad.