Mochila de emergencia por terremoto: los 20 elementos que no pueden faltar para afrontar las primeras 72 horas

Los daños que causan los terremotos son incontables y hacen falta décadas para reconstruir las ciudades. Foto: archivo

Qué no puede faltar en la mochila de emergencia frente a un terremoto

La lista contempla además una linterna a pilas y una radio a pilas, junto con velas y fósforos. Para facilitar el acceso a una casa o un vehículo, la guía aconseja llevar una copia de las llaves de la casa y del auto.

Otro punto importante es la documentación. La mochila debería contener documentos, una lista de teléfonos y datos de familiares, información que puede resultar necesaria si se interrumpen las comunicaciones habituales.

La guía también incorpora elementos de higiene y primeros auxilios. Entre ellos figuran alcohol en gel y un botiquín con medicamentos para tratamientos específicos, guantes de látex, antisépticos, algodón, cinta adhesiva, tijeras, termómetro, yodo, curitas, gasas y vendas elásticas de 5 y 10 centímetros.

La lista de elementos que la mochila de emergencia debe contener. Imagen: DC Mendoza

La propuesta apunta a concentrar en un solo lugar elementos que puedan resultar necesarios durante una emergencia, de modo que estén disponibles rápidamente y puedan acompañar a las personas durante las primeras 72 horas.

La lista completa

Chocolates y barras de cereales

Botella de agua

Ropa de abrigo

Manta liviana

Linterna a pilas

Radio a pilas

Velas

Fósforos

Copia de llaves de casa y auto

Documentos

Lista de teléfonos y datos familiares

Alcohol en gel

Algodón

Cinta adhesiva

Tijera

Curitas

Termómetro

Yodo

Gasas

Vendas elásticas

Complementariamente, se aconseja llevar bolsas plásticas tipo residuos para llevar bien completa la mochila y tener todas las herramientas para hacerle frente a una catástrofe natural.