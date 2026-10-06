Un alumno se quedó dormido en plena clase, la profesora le pegó un manotazo y le reventó el tímpano

El dolor fue instantáneo, aunque la sorpresa inicial paralizó al adolescente, quien en el momento atinó a guardar silencio. Fue recién al día siguiente cuando la gravedad del cuadro salió a la luz: tras una noche de molestias intensas y al descubrir manchas de líquido sanguinolento en la almohada, sus padres decidieron llevarlo al hospital.

El diagnóstico preliminar arrojó una noticia desoladora: el estudiante había sufrido una pérdida casi total de la audición en su oído izquierdo producto de la brutal presión acústica y física del golpe de la profesora.

Producto del golpe, el adolescente tuvo que ser revisado en un hospital.

Tras semanas de complejos tratamientos con especialistas en otorrinolaringología, la familia confirmó que el daño requirió intervenciones prolongadas y evaluaba instancias quirúrgicas para intentar recuperar parte de las capacidades auditivas del alumno.

Un caso que quedó en la nada

Ante este escenario, el padre del damnificado, Soel Robacher, impulsó una notificación legal formal contra el distrito escolar, el Consejo de Educación de Connecticut y las autoridades de Danbury.

La defensa legal, encabezada por el letrado Alan Barry, advirtió sobre la gravedad institucional del hecho, señalando que más allá de que un alumno se quede dormido en el aula, ningún protocolo pedagógico avala lo que hizo la profesora.

Tras la gran repercusión mediática, las burlas que sufrió el alumno en la escuela y el análisis de la viabilidad de los reclamos legales, la demanda presentada por la familia de Vinicios Robacher contra el Danbury High School, la ciudad y la Junta de Educación no prosperó.