Un alumno se quedó dormido en plena clase, la profesora le pegó un manotazo y le reventó el tímpano

El 4 de diciembre de 2008 en el Danbury High School, una institución ubicada en la ciudad de Danbury, estado de Connecticut, un alumno de 16 años identificado como Vinicios Robacher se encontraba cursando una de sus asignaturas habituales cuando el sueño le ganó la pulseada y se quedó dormido.
Lejos de optar por un llamado de atención verbal o una amonestación tradicional, la profesora a cargo de la materia de matemáticas, Melissa Nadeau, reaccionó de manera drástica y le propinó un violento y seco manotazo directamente sobre la madera del escritorio, justo al lado de donde el menor dormía.
El insólito drama médico que se dio en Estados Unidos
El impacto generó una onda expansiva de tal magnitud que, según la denuncia posterior presentada por la familia, el tímpano del alumno estalló en el acto.
El dolor fue instantáneo, aunque la sorpresa inicial paralizó al adolescente, quien en el momento atinó a guardar silencio. Fue recién al día siguiente cuando la gravedad del cuadro salió a la luz: tras una noche de molestias intensas y al descubrir manchas de líquido sanguinolento en la almohada, sus padres decidieron llevarlo al hospital.
El diagnóstico preliminar arrojó una noticia desoladora: el estudiante había sufrido una pérdida casi total de la audición en su oído izquierdo producto de la brutal presión acústica y física del golpe de la profesora.
Tras semanas de complejos tratamientos con especialistas en otorrinolaringología, la familia confirmó que el daño requirió intervenciones prolongadas y evaluaba instancias quirúrgicas para intentar recuperar parte de las capacidades auditivas del alumno.
Un caso que quedó en la nada
Ante este escenario, el padre del damnificado, Soel Robacher, impulsó una notificación legal formal contra el distrito escolar, el Consejo de Educación de Connecticut y las autoridades de Danbury.
La defensa legal, encabezada por el letrado Alan Barry, advirtió sobre la gravedad institucional del hecho, señalando que más allá de que un alumno se quede dormido en el aula, ningún protocolo pedagógico avala lo que hizo la profesora.
Tras la gran repercusión mediática, las burlas que sufrió el alumno en la escuela y el análisis de la viabilidad de los reclamos legales, la demanda presentada por la familia de Vinicios Robacher contra el Danbury High School, la ciudad y la Junta de Educación no prosperó.
En pocas palabras
- Alumno dormido: un estudiante de 16 años se durmió en clase y recibió un manotazo de la profesora.
- Daño auditivo: el golpe provocó la perforación de su tímpano y una pérdida casi total de audición.
- Demanda desestimada: a pesar de la gravedad, la demanda judicial interpuesta por la familia no prosperó.