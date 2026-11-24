Por qué algunas personas se despiertan con la boca seca y qué significa

Despertarse con la boca seca es una experiencia frecuente que afecta a entre el 12% y el 63% de la población.

La causa más habitual detrás de la sequedad bucal es un detalle que muchas personas sufren: respirar por la boca durante la noche. Cuando la nariz se tapa por alergias, resfríos o un tabique desviado, el aire ingresa directamente por la boca y evapora rápidamente la humedad disponible.

Por otro lado, aunque no parezca, los medicamentos de uso diario son la causa reversible más común. Sean antialérgicos, antidepresivos o fármacos, estos bloquean las glándulas salivales y disminuyen la producción de saliva entre un 30% y un 50%. A su vez, enfermedades como la diabetes donde el problema alcanza al 42,49% de los pacientes o el trastorno autoinmune que reduce la secreción salival entre un 50% y un 70% suelen manifestarse a través de esta misma molestia matutina.