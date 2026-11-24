La explicación principal sobre qué significa cada número radica en el grado de refinamiento que recibe el trigo durante la molienda y en la proporción de proteínas —fundamentalmente gluten— que conserva el producto final.

Cuando un paquete lleva la denominación 000, se trata de una harina obtenida de una molienda menos refinada, que conserva una mayor cantidad de proteínas y minerales propios del grano. Esta composición favorece la formación de una red de gluten más firme, elástica y resistente, capaz de retener el gas durante procesos de fermentación prolongados.

La diferencia radica en el grado de refinamiento del trigo.

Por el contrario, cuando el envase indica 0000, significa que la harina atravesó un proceso de refinamiento más intenso y tamizado más fino. Como resultado, presenta un color más blanco, una textura mucho más suave y un menor contenido proteico, lo que reduce el desarrollo de elasticidad al amasar.

Cuál conviene elegir para cocinar

A nivel gastronómico, no existe una ganadora universal: la elección correcta depende exclusivamente del tipo de receta y de la estructura que se busque lograr en la masa.