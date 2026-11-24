Margarita Farías era una mujer de 68 años y era conocida en Chile, por su actividad comercial y por ayudar a quienes necesitaban un lugar donde quedarse. Sin embargo, un gesto de solidaridad terminó convirtiéndose en una tragedia: las personas a las que había recibido en su casa fueron condenadas por el crimen que terminó con su vida.
Les ofreció ayuda, recibió a una familia en su casa, pero ellos terminaron traicionándola de la peor manera
El viernes 16 de febrero de 2024, Margarita conoció a una pareja de nacionalidad venezolana que se encontraba en situación de calle y viajaba con una bebé de pocos meses. Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, la pareja se acercó a pedir agua caliente para preparar la mamadera de la niña.
La mujer conmovida les ofreció pasar la noche en su casa, pero lo que parecía un acto de ayuda terminó siendo una oportunidad para que los agresores ingresaran a su casa. Durante la madrugada del 17 de febrero, la pareja atacó a Margarita.
Según la investigación, sufrió asfixia con una bolsa y después robaron dinero, joyas y otros objetos de valor. Su cuerpo fue descubierto cuando conocidos se preocuparon porque su comercio permanecía cerrado y finalmente los sospechosos escaparon de Chile y cruzaron hacia Perú por un paso no habilitado.
Sin embargo, fueron detenidos el 22 de febrero de 2024 en Tacna, gracias a una investigación de la Policía de Investigaciones de Chile y la policía peruana. En enero de 2025, ambos fueron extraditados a Chile para enfrentar a la Justicia.
En marzo de este año, el tribunal condenó a Juandri Daniel Blanco Medina a presidio perpetuo por robo con homicidio, su pareja, Wuilimar Michelle Fernández Zamora, fue condenada a 10 años y un día de prisión por su participación como cómplice. En julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso presentado por la defensa de Blanco y confirmó la condena.
En pocas palabras
- Tragedia en Chile: mujer que ayudó a pareja venezolna fue asesinada.
- El crimen: la pareja la asfixió y robó sus pertenencias para huir.
- Condena: ambos fueron detenidos en Perú y extraditados; uno a perpetua y la otra a 10 años.