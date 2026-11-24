Según la investigación, sufrió asfixia con una bolsa y después robaron dinero, joyas y otros objetos de valor. Su cuerpo fue descubierto cuando conocidos se preocuparon porque su comercio permanecía cerrado y finalmente los sospechosos escaparon de Chile y cruzaron hacia Perú por un paso no habilitado.

Adulta mayor habría sido asesinada por la pareja tras darle alojamiento.

Sin embargo, fueron detenidos el 22 de febrero de 2024 en Tacna, gracias a una investigación de la Policía de Investigaciones de Chile y la policía peruana. En enero de 2025, ambos fueron extraditados a Chile para enfrentar a la Justicia.

En marzo de este año, el tribunal condenó a Juandri Daniel Blanco Medina a presidio perpetuo por robo con homicidio, su pareja, Wuilimar Michelle Fernández Zamora, fue condenada a 10 años y un día de prisión por su participación como cómplice. En julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso presentado por la defensa de Blanco y confirmó la condena.