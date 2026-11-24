Con el desembarco europeo de la Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12 kg, la tecnología aplicada al lavado da un salto que mezcla ingeniería de precisión con costumbres muy arraigadas en Asia que ahora buscan abrirse paso en Occidente, y pueden, más que nunca, desplazar al lavarropas tradicional.
Adiós al lavarropas tradicional: la tecnología con 3 tambores que promete revolucionar el lavado
La propuesta promete cambiar el hábito del lavado cotidiano, aunque es una tendencia de gran tamaño. Todos los detalles, en la nota
La tecnología combina un tambor principal de 10 kg (con 7 kg de secado) y dos compartimentos superiores de 1 kg cada uno (0,5 kg de secado por tambor).
Cómo funciona esta tendencia del hogar
Cada espacio cuenta con su propio circuito de agua, programa independiente y dosificación automática de jabón y suavizante. En la práctica, la ropa deportiva o las sábanas avanzan en paralelo con las prendas más delicadas o pequeñas sin mezclar agua ni detergentes.
En mercados como el chino, lavar la ropa interior o las prendas infantiles por separado es una práctica extendida desde hace años. El fabricante ya venía probando tambores secundarios y configuraciones triples antes de llevar este formato a Europa, donde el antecedente más cercano fue el sistema TwinWash de LG con un cajón inferior adicional.
Entre las funciones anunciadas destacan los ciclos rápidos —como un lavado exprés de 12 minutos o uno inteligente de 32 minutos—, el secado suave a temperaturas bajas de entre 35 °C y 40 °C para telas sensibles y la gestión desde la aplicación móvil o mediante asistentes de voz una vez completadas las certificaciones correspondientes.
Según las mediciones difundidas por la marca, usar los tres tambores en simultáneo reduce el consumo de agua, energía y tiempo frente a realizar tres tandas consecutivas en un equipo tradicional de 10 kg.
El gran desafío de espacio y peso
No todo es comodidad inmediata cuando se mira la ficha técnica del lavarropas y secarropas. Si bien el ancho y la profundidad se mantienen cerca de los 60 por 61 centímetros habituales, la estructura alcanza los 1,20 metros de alto y pesa 123 kilos.
Ese tamaño deja fuera a la mayoría de las cocinas que tienen el equipo encastrado bajo mesada —donde el estándar ronda los 85 centímetros— y obliga a pensar en un lavadero amplio, un sector de columnas o un espacio específico. Tampoco hay que pasar por alto un detalle operativo: aunque el lavado ocurre en paralelo, el desagüe y el centrifugado se van turnando entre los tambores.
Por ahora, la compañía informó un precio de referencia en Europa de 1.499 euros, sin fecha cerrada de llegada ni listado definitivo de países. Queda por ver si estas tendencias logran conquistar a los hogares que priorizan separar cada prenda o si la altura del equipo termina convirtiéndose en el principal filtro antes de dar el salto desde el lavarropas de toda la vida.
En pocas palabras
- Tecnología innovadora: llega una lavadora con tres tambores para revolucionar el lavado cotidiano.
- Eficiencia y practicidad: permite lavar diferentes tipos de prendas simultáneamente, optimizando tiempo y recursos.
- Desafíos de espacio: su gran tamaño y peso exigen un lugar específico, adaptándose más a lavaderos amplios.