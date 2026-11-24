En mercados como el chino, lavar la ropa interior o las prendas infantiles por separado es una práctica extendida desde hace años. El fabricante ya venía probando tambores secundarios y configuraciones triples antes de llevar este formato a Europa, donde el antecedente más cercano fue el sistema TwinWash de LG con un cajón inferior adicional.

La altura y el peso, los principales problemas de este electrodoméstico.

Entre las funciones anunciadas destacan los ciclos rápidos —como un lavado exprés de 12 minutos o uno inteligente de 32 minutos—, el secado suave a temperaturas bajas de entre 35 °C y 40 °C para telas sensibles y la gestión desde la aplicación móvil o mediante asistentes de voz una vez completadas las certificaciones correspondientes.

Según las mediciones difundidas por la marca, usar los tres tambores en simultáneo reduce el consumo de agua, energía y tiempo frente a realizar tres tandas consecutivas en un equipo tradicional de 10 kg.

El gran desafío de espacio y peso

No todo es comodidad inmediata cuando se mira la ficha técnica del lavarropas y secarropas. Si bien el ancho y la profundidad se mantienen cerca de los 60 por 61 centímetros habituales, la estructura alcanza los 1,20 metros de alto y pesa 123 kilos.

Ese tamaño deja fuera a la mayoría de las cocinas que tienen el equipo encastrado bajo mesada —donde el estándar ronda los 85 centímetros— y obliga a pensar en un lavadero amplio, un sector de columnas o un espacio específico. Tampoco hay que pasar por alto un detalle operativo: aunque el lavado ocurre en paralelo, el desagüe y el centrifugado se van turnando entre los tambores.

Por ahora, la compañía informó un precio de referencia en Europa de 1.499 euros, sin fecha cerrada de llegada ni listado definitivo de países. Queda por ver si estas tendencias logran conquistar a los hogares que priorizan separar cada prenda o si la altura del equipo termina convirtiéndose en el principal filtro antes de dar el salto desde el lavarropas de toda la vida.