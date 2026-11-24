La preocupación por su salud y las amenazas en la selva

El principal temor de las autoridades tiene que ver con el riesgo sanitario. Al vivir en aislamiento voluntario, estos pueblos no tienen defensas inmunológicas contra virus o infecciones comunes para el resto de la población, por lo que cualquier contagio podría resultar fatal. Ante este escenario, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) activó un protocolo de emergencia junto a equipos médicos especializados.

Además, habitantes de la aldea comentaron que varios integrantes del grupo, sobre todo niños y ancianos, se veían bastante delgados. Si bien no hay un diagnóstico médico confirmado, se sospecha que salieron en busca de comida. El episodio se da en un territorio muy golpeado por la tala ilegal, los incendios y la entrada de cazadores, actividades que destruyen el bosque y dejan a las comunidades aisladas del Amazonas cada vez con menos recursos para sobrevivir.

Piden no buscarlos ni forzar el contacto

Frente a la repercusión del caso, los líderes indígenas de Arariboia y la Funai pidieron restringir el ingreso de personas ajenas a la zona. La recomendación es clara: no seguirlos, no intentar acercarse ni forzar una comunicación que ellos no pidieron.

Los Awá-Guajá, pertenecientes a la familia lingüística tupí-guaraní, habitan el noroeste de Maranhão y mantienen grupos que siguen apartados del mundo moderno. Para los especialistas, este acercamiento puntual no significa que quieran abandonar su forma de vida, sino una señal de alerta sobre la urgencia de proteger su territorio indígena para que puedan seguir viviendo en paz.