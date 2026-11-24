Salieron de la selva para recibir comida y volvieron a perderse entre los árboles de la selva: el alarmante encuentro en el Amazonas
Ocurrió en el estado brasileño de Maranhão, cuando una veintena de integrantes del pueblo Awá-Guajá se acercó a una comunidad vecina. El episodio duró pocos minutos, pero encendió las alarmas sanitarias y ambientales
El cruce ocurrió el lunes 16 de noviembre en la Tierra Indígena Arariboia, en el estado de Maranhão, muy cerca de la aldea Tawari, donde vive el pueblo Guajajara. Según contaron vecinos y organizaciones locales, eran alrededor de veinte personas —entre hombres, mujeres y niños—, algunos con arcos y flechas en mano. No hubo gestos hostiles: recibieron la comida en calma y emprendieron el regreso hacia la selva, donde viven sin contacto habitual con el exterior.
Aunque días antes ya se habían visto rastros de su presencia por la zona, los referentes indígenas remarcaron que no es nada común que se acerque un grupo tan numeroso. Por eso, la aparición abrió interrogantes sobre qué los empujó a salir de su refugio.
La preocupación por su salud y las amenazas en la selva
El principal temor de las autoridades tiene que ver con el riesgo sanitario. Al vivir en aislamiento voluntario, estos pueblos no tienen defensas inmunológicas contra virus o infecciones comunes para el resto de la población, por lo que cualquier contagio podría resultar fatal. Ante este escenario, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) activó un protocolo de emergencia junto a equipos médicos especializados.
Además, habitantes de la aldea comentaron que varios integrantes del grupo, sobre todo niños y ancianos, se veían bastante delgados. Si bien no hay un diagnóstico médico confirmado, se sospecha que salieron en busca de comida. El episodio se da en un territorio muy golpeado por la tala ilegal, los incendios y la entrada de cazadores, actividades que destruyen el bosque y dejan a las comunidades aisladas del Amazonas cada vez con menos recursos para sobrevivir.
Piden no buscarlos ni forzar el contacto
Frente a la repercusión del caso, los líderes indígenas de Arariboia y la Funai pidieron restringir el ingreso de personas ajenas a la zona. La recomendación es clara: no seguirlos, no intentar acercarse ni forzar una comunicación que ellos no pidieron.
Los Awá-Guajá, pertenecientes a la familia lingüística tupí-guaraní, habitan el noroeste de Maranhão y mantienen grupos que siguen apartados del mundo moderno. Para los especialistas, este acercamiento puntual no significa que quieran abandonar su forma de vida, sino una señal de alerta sobre la urgencia de proteger su territorio indígena para que puedan seguir viviendo en paz.
En pocas palabras
- Encuentro inusual: Un grupo de indígenas Awá-Guajá aislados salió de la selva para recibir comida en una comunidad vecina.
- Alerta sanitaria: El contacto genera preocupación por el riesgo de contagio de enfermedades a una población sin defensas.
- Causas: Se sospecha que la escasez de recursos por la tala ilegal y los incendios los impulsó a buscar alimentos.