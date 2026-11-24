Un país de América Latina se prepara para cerrar 2026 con un salto histórico en sus ventas al exterior. El país proyecta un crecimiento del 30,3% en sus exportaciones, la mayor expansión prevista de Latinoamérica, en un escenario marcado por el aumento de los precios internacionales de los minerales.
El país de América Latina que apunta a liderar la carrera exportadora y mover más de US$122.000 millones
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que las exportaciones de Perú alcanzarían los US$122.421 millones, marcando la mayor expansión regional.
La estimación corresponde a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que calcula que las exportaciones peruanas de bienes podrían alcanzar los US$122.421 millones durante este año. De cumplirse la previsión, Perú registraría el mayor crecimiento porcentual de la región, por delante de México, que proyecta un avance del 26%, y Bolivia, con un 23%.
El país de América Latina que apunta a liderar el crecimiento exportador con un negocio millonario de minerales
Pero detrás de estas cifras hay un factor clave. El aumento de los precios internacionales del cobre, el zinc y la plata está impulsando el valor de los productos que Perú vende al mundo. De hecho, la CEPAL estima que una parte importante del crecimiento previsto responde a mejores precios y no exclusivamente a un aumento de las cantidades exportadas.
La diferencia es relevante, el organismo calcula que alrededor de 25 puntos porcentuales del crecimiento proyectado se explicarían por los precios, mientras que unos cinco puntos corresponderían al incremento de los volúmenes exportados. Es decir, el contexto internacional de las materias primas está jugando un papel decisivo en el desempeño comercial peruano.
Los destinos de exportaciones de Perú
China se consolida como el principal destino de los productos peruanos. Entre enero y septiembre de 2026, Perú le exportó mercancías por US$31.309 millones, un crecimiento del 31,3% interanual. Estados Unidos recibió US$8.430 millones y la Unión Europea, US$7.757 millones.
Un dato llamativo es el avance de las exportaciones hacia India, sumaron US$6.965 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 76,8%. También aumentaron los envíos a Canadá y Suiza.
Perú alcanzó las 9.141 empresas exportadoras entre enero y septiembre. De ellas, 6.192 eran micro, pequeñas y medianas empresas, equivalentes al 68% del total. El Gobierno espera superar las 10.000 al cierre del año.
En pocas palabras
- Perú liderará exportaciones: Proyecta un crecimiento del 30,3% en 2026, el mayor de Latinoamérica, superando los US$122.000 millones.
- Impulso de precios de minerales: El aumento del cobre, zinc y plata impulsa el valor de las exportaciones peruanas.
- China, principal destino: Las exportaciones a China crecieron 31,3% hasta septiembre, consolidándose como el principal mercado para Perú.