La diferencia es relevante, el organismo calcula que alrededor de 25 puntos porcentuales del crecimiento proyectado se explicarían por los precios, mientras que unos cinco puntos corresponderían al incremento de los volúmenes exportados. Es decir, el contexto internacional de las materias primas está jugando un papel decisivo en el desempeño comercial peruano.

Los destinos de exportaciones de Perú

China se consolida como el principal destino de los productos peruanos. Entre enero y septiembre de 2026, Perú le exportó mercancías por US$31.309 millones, un crecimiento del 31,3% interanual. Estados Unidos recibió US$8.430 millones y la Unión Europea, US$7.757 millones.

Un dato llamativo es el avance de las exportaciones hacia India, sumaron US$6.965 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 76,8%. También aumentaron los envíos a Canadá y Suiza.

Perú alcanzó las 9.141 empresas exportadoras entre enero y septiembre. De ellas, 6.192 eran micro, pequeñas y medianas empresas, equivalentes al 68% del total. El Gobierno espera superar las 10.000 al cierre del año.